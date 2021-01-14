Союз биатлонистов России назвал имена зараженных коронавирусом представителей сборной

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал результаты дополнительного тестирования на шестом этапе Кубка мира в германском Оберхофе, по итогам которого было выявлено четыре случая заражения коронавирусом, два — у представителей сборной России. Загурский и Виролайнен изолированы в своих комнатах в гостинице, болезнь проходит бессимптомно.
Оба специалиста находятся на карантине до 24 января и пропустят этап Кубка мира в итальянском Антхольце, который пройдет с 21 по 24 января.
Ранее коронавирусом заразился главный тренер сборной России Валерий Польховский. Этап Кубка мира в Оберхофе проходит 13—17 января.