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16:53 (мск), источник: ТАСС

Союз биатлонистов России назвал имена зараженных коронавирусом представителей сборной

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция выявлена у тренера женской сборной России по биатлону Николая Загурского и сервисмена Романа Виролайнена. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России.

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Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал результаты дополнительного тестирования на шестом этапе Кубка мира в германском Оберхофе, по итогам которого было выявлено четыре случая заражения коронавирусом, два — у представителей сборной России. Загурский и Виролайнен изолированы в своих комнатах в гостинице, болезнь проходит бессимптомно.

Оба специалиста находятся на карантине до 24 января и пропустят этап Кубка мира в итальянском Антхольце, который пройдет с 21 по 24 января.

Ранее коронавирусом заразился главный тренер сборной России Валерий Польховский. Этап Кубка мира в Оберхофе проходит 13—17 января.

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