Польховский заявил, что успехи российских биатлонистов не случайность
Главный тренер сборной Валерий Польховский отметил, что последние успехи национальной команды на этапах Кубка мира это не случайность.
Главный тренер сборной Валерий Польховский отметил, что последние успехи национальной команды на этапах Кубка мира это не случайность.
Главный тренер сборной Валерий Польховский отметил, что последние успехи национальной команды на Кубке мира это не случайность. По его словам, команда действительно набирает обороты.
Напомним, что на этапе Кубка мира в
— Прежде всего сказалась та большая работа, которая была проделана в подготовительный период как мужской, так и женской командами, — цитирует Польховского RT. — К началу сезона мы не сумели подойти во всеоружии
— То есть это не просто случайное стечение обстоятельств, своего рода магия Антхольца?
— Случайными могли бы считаться