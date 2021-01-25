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10:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Польховский заявил, что успехи российских биатлонистов не случайность

Главный тренер сборной Валерий Польховский отметил, что последние успехи национальной команды на этапах Кубка мира это не случайность.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Валерий Польховский отметил, что последние успехи национальной команды на Кубке мира это не случайность. По его словам, команда действительно набирает обороты.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве россиянин Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку, женская сборная России победила в эстафете, а мужская команда стала третьей в эстафете.

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— Прежде всего сказалась та большая работа, которая была проделана в подготовительный период как мужской, так и женской командами, — цитирует Польховского RT. — К началу сезона мы не сумели подойти во всеоружии из-за нехватки интенсивной развивающей работы — нам, тренерам, это было понятно. Как и то, что придётся компенсировать эту нехватку, добирать скоростные качества прежде всего за счёт стартов. Лично я объясняю несколько запоздалый набор формы всеми спортсменами именно этим. Сейчас же работа начала наконец приносить результат.

— То есть это не просто случайное стечение обстоятельств, своего рода магия Антхольца?

— Случайными могли бы считаться какие-то единичные успехи. Мы же видим, что идет достаточно мощный подъем у всей команды. Как у мужской, так и у женской. В принципе, подобный набор формы практиковался ещё в советские времена, просто сейчас реалии таковы, что нужно быть намного расторопнее и показывать определённый уровень результатов уже на первых стартах.

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