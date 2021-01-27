Российские биатлонисты начинают выступление на чемпионате Европы

Руководить мужской и женской командами России на чемпионате Европы будут старшие тренеры резервной сборной Сергей Белозеров и Сергей Коновалов соответственно. На чемпионате Европы россияне получили усиление из основного состава в лице олимпийского призера Сочи Евгения Гараничева и Ларисы Куклиной. Другие участники турнира имеют небольшой опыт выступления за главную команду России.

Самым именитым из них является Никита Поршнев — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете. Также в состав национальной команды вошли Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Евгений Идинов, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Карим Халили.

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Участие Гараничева и Куклиной в чемпионате Европы не означает, что они пропустят чемпионат мира. Главный тренер сборной России Валерий Польховский отметил, что успешное выступление на турнире может позволить биатлонистам поехать на главный старт сезона.

Чемпионат Европы продлится до 31 января. В среду пройдут индивидуальные гонки, в пятницу — спринты, днем позже — гонки преследования, в воскресенье турнир завершится двумя эстафетами — смешанной и сингл-микстом.

Выступления россиян на чемпионате Европы

Сборная России традиционно сильно выступает на чемпионате Европы. За 27-летнюю историю турнира она многократно занимала первое место в медальном зачете и неизменно оставалась в тройке сильнейших. В прошлом году российские биатлонисты по числу наград стали вторыми, уступив лишь хозяевам соревнований белорусам. Победы тогда принесли Матвей Елисеев и Евгения Павлова, которые сейчас готовятся к чемпионату мира.