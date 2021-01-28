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18:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Четырехкратный чемпион мира Симон Шемп завершил карьеру

Немецкий биатлонист Симон Шемп объявил о завершении спортивной карьеры.

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«Благодаря тебе, дорогой биатлон, я смог отпраздновать большие успехи, которые навсегда останутся в моей памяти и, прежде всего, в моем сердце! Однако в течение некоторого времени я чувствовал, что мое тело уже не в полной мере справляется с нагрузками, и, к сожалению, моя неудержимая воля не могла ничего изменить в этом состоянии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце концов, я больше не мог быть биатлонистом, которым я был долгое время, ни на соревнованиях, ни на тренировках. Этот сигнал я больше не могу и не хочу игнорировать. Так что пора заканчивать свою карьеру биатлониста, — написал Шемп в Instagram.

32-летний Шемп — трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный призер чемпионатов мира.

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