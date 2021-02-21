Губерниев дал советы по подготовке сборной России к Олимпиаде

«Одна бронза у мужчин. Мы явно на это не рассчитывали, — сказал Губерниев в видео в его Telegram-канале. — Я надеялся на две-три медали. Увы и ах. Мы промазали с подготовкой. Парадоксальная история, но Шашилов и Каминский должны продолжать работать, готовить к Олимпиаде. Больше полномочий старшим тренерам сборной! Здесь мы промазали, но понимаем, что не было коммуникаций между главным тренером и старшими.