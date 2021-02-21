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18:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев дал советы по подготовке сборной России к Олимпиаде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги чемпионата мира-2021 по биатлону в Поклюке. Россияне взяли одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

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«Одна бронза у мужчин. Мы явно на это не рассчитывали, — сказал Губерниев в видео в его Telegram-канале. — Я надеялся на две-три медали. Увы и ах. Мы промазали с подготовкой. Парадоксальная история, но Шашилов и Каминский должны продолжать работать, готовить к Олимпиаде. Больше полномочий старшим тренерам сборной! Здесь мы промазали, но понимаем, что не было коммуникаций между главным тренером и старшими.

Считаю, что надо заканчивать с самоподготовкой спортсменов. Все к Каминскому, все к Шашилову. И Логинов, и Халили, и Елисеев, и Павлова, и Кайшева. Готовимся к Олимпиаде. Единый кулак — только так мы сумеем добиться успеха. Хватит распускать нюни. Готовиться, с надеждой на молодежь, которая тоже у нас есть.

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