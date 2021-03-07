Тарьей Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира, Логинов — 19-й

Тарьей Бё преодолел 12,5 км за 28 минут 17,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял его брат Йоханнес Бё (+8,2 секунды; два промаха), замкнул тройку лучших француз Симон Дестье (+11,5; два промаха).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов (+1.36,4; три промаха), занявший 19-е место. Эдуард Латыпов (+1.55,2; четыре промаха) стал 23-м, Матвей Елисеев (+1.57,3; два промаха) — 24-м, Саид Каримулла Халили (+2.26,7; три промаха) — 36-м, Евгений Гараничев (+3.20,3; четыре промаха) — 46-м.