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19:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарьей Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира, Логинов — 19-й

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Норвежец Тарьей Бё одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

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Источник: Спорт РИА Новости

Тарьей Бё преодолел 12,5 км за 28 минут 17,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял его брат Йоханнес Бё (+8,2 секунды; два промаха), замкнул тройку лучших француз Симон Дестье (+11,5; два промаха).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов (+1.36,4; три промаха), занявший 19-е место. Эдуард Латыпов (+1.55,2; четыре промаха) стал 23-м, Матвей Елисеев (+1.57,3; два промаха) — 24-м, Саид Каримулла Халили (+2.26,7; три промаха) — 36-м, Евгений Гараничев (+3.20,3; четыре промаха) — 46-м.

  • 1
    Тарьей Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Симон Дестье
    Франция
    Франция
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