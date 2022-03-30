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11:32 (мск), источник: БЕЛТА

Дмитрий Лазовский занял четвертое место в спринте на чемпионате России по биатлону

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону, в котором принимают участие белорусские спортсмены. Программу соревнований открыла мужская спринтерская гонка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Лучший результат среди представителей Беларуси показал Дмитрий Лазовский. Спортсмен не допустил промахов на огневых рубежах, однако этого не хватило для попадания в тройку. Лазовский остановился в шаге от подиума, проиграв победителю гонки Даниилу Серохвостову 1 мин. 3,3 сек. Второе место занял Эдуард Латыпов, бронза — у Карима Халили.

Что касается выступления других белорусов, то Никита Лобастов стал 19-м (3 промаха), Иван Тулатин расположился на 21-й позиции (3), Илья Авсеенко — 27-й (1), Степан Данилов — 35-й (2), Александр Кошин — 78-й (7). Всего на старт гонки вышли 88 спортсменов.

В 12.30 по минскому времени на чемпионате России стартует женский спринт.

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