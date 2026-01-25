Ричмонд
Белоруссия победила в смешанной эстафете на этапе КС в Раубичах

Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету на 4 этапе Кубка Содружества.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сборная Белоруссии — 1 одержала победу в смешанной эстафете 4 по 6 км на четвертом этапе Кубка Содружества, который прошел в Раубичах (Белоруссия).

Результат Динары Смольской, Анны Солы, Степана Данилова и Антона Смольского составил 1 час 18 минут 48 секунд, они затратили три дополнительных патрона. Второе место заняла сборная России — 1 (отставание — 36,3 секунды; 0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов), которую представляли Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин. На третьей строчке расположилась сборная России — 2 (+1.23,6; 0+7) в составе Анастасии Томшиной, Виктории Сливко, Евгения Сидорова и Эдуарда Латыпова.

Следующий этап Кубка Содружества пройдет 11—15 февраля в Сочи.