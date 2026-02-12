Шевченко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи.
Шевченко преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 30,8 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла победительница спринта Анастасия Халили (отставание — 20,6 секунды; 3 промаха), замкнула тройку призеров Кристина Резцова (+36,6; 3).
Ранее в четверг муж Анастасии Халили Карим Халили стал победителем мужской гонки преследования на 12,5 км. Этап в Сочи завершится 15 февраля.