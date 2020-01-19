Российские саночники выиграли медальный зачет чемпионата Европы

Всего на чемпионате Европы, который проходил в рамках этапа Кубка мира, было разыграно четыре комплекта наград. Российские саночники завоевали шесть медалей — две золотые, одну серебряную и три бронзовые. Золотые награды российской сборной принесли Иванова, а также Денисьев и Антонов, серебряную медаль — Павличенко, бронзовые награды — Роман Репилов, Виктория Демченко, а также Владислав Южаков и Юрий Прохоров (в двойках). Второе место в зачете разделили сборные Австрии и Италии, в активе команд по одной золотой и одной серебряной награде.