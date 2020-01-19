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16:31 (мск), источник: ТАСС

Российские саночники выиграли медальный зачет чемпионата Европы

ТАСС, 19 января. Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по санному спорту, который прошел в норвежском Лиллехаммере.

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Источник: РИА "Новости"

Заключительный комплект наград турнира был разыгран в воскресенье. В эстафете сборная России заняла пятое место. В составе российской команды выступали Татьяна Иванова, Семен Павличенко и двойка Александр Денисьев и Владислав Антонов, спортсмены показали результат 2 минуты 38,223 секунды. Победителем стала сборная Австрии (2.36,912), второе место заняла команда Италии (2.37,020), третий результат показали представители Латвии (2.37,543).

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Всего на чемпионате Европы, который проходил в рамках этапа Кубка мира, было разыграно четыре комплекта наград. Российские саночники завоевали шесть медалей — две золотые, одну серебряную и три бронзовые. Золотые награды российской сборной принесли Иванова, а также Денисьев и Антонов, серебряную медаль — Павличенко, бронзовые награды — Роман Репилов, Виктория Демченко, а также Владислав Южаков и Юрий Прохоров (в двойках). Второе место в зачете разделили сборные Австрии и Италии, в активе команд по одной золотой и одной серебряной награде.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Сигулде (Латвия) с 25 по 26 января.

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