Российский скелетонист Третьяков победил на этапе Кубка мира в Германии

34-летний россиянин по сумме двух заездов показал время 1 минута 40,27 секунды. Второе место занял южнокореец Юн Сун Бин (+0,06), третьим стал немец Феликс Кайсингер (+0,39). Россиянин Никита Трегубов занял девятое место (+0,84).

Третьяков — чемпион Олимпийских игр 2014 года, также в его активе бронзовая награда Игр-2010. Россиянин является чемпионом мира, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира.