Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ковентри расплакалась после встречи с украинским скелетонистом

Глава МОК просила Владислава Гераскевича не использовать запрещенный организацией шлем на олимпийском турнире.

Источник: Reuters

МИЛАН, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри расплакалась после встречи с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, которого она безуспешно пыталась уговорить не использовать олимпийские соревнования для политических целей. Об этом журналистам рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

12 февраля стало известно, что Гераскевича дисквалифицировали с олимпийского турнира из-за несоблюдения запрета на использование шлема с изображением погибших украинских спортсменов. О дисквалификации стало известно перед первой попыткой спортсменов на олимпийском турнире. В день начала соревнований Ковентри провела встречу с Гераскевичем, но украинец отказался идти на любой компромисс с МОК, потребовав от организации извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортобъектов.

«Да, это правда, — сказал Адамс в ответ на вопрос о слезах Ковентри. — Я общался с президентом сегодня утром, она была очень взволнована по этому поводу, потому что она вложила много сил с позиции спортсмена и, в частности, с позиции председателя комиссии спортсменов, которую она в прошлом возглавляла. Она потратила много времени на то, чтобы внедрить принципы самовыражения спортсменов, когда она была председателем комиссии спортсменов».

Ранее МОК запретил Гераскевичу использовать шлем на Играх, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Однако спортсмен надел его на заключительные тесты перед стартом соревнований. Представители МОК неоднократно встречались со скелетонистом, но он заявил, что намерен выступать исключительно в выбранном шлеме.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше