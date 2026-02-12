Ковентри расплакалась после встречи с украинским скелетонистом

«Да, это правда, — сказал Адамс в ответ на вопрос о слезах Ковентри. — Я общался с президентом сегодня утром, она была очень взволнована по этому поводу, потому что она вложила много сил с позиции спортсмена и, в частности, с позиции председателя комиссии спортсменов, которую она в прошлом возглавляла. Она потратила много времени на то, чтобы внедрить принципы самовыражения спортсменов, когда она была председателем комиссии спортсменов».