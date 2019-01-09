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12:54 (мск), источник: Vesti.kz

WBC внедрил программу по контролю за весом боксеров после госпитализации экс-соперника Головкина

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил о введении в 2019 году новой программы по контролю за весом боксеров, первостепенная задача которой направлена на защиту здоровья спортсменов. Об этом сообщает BoxingScene.com.

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WBC уделил внимание этому вопросу после инцидента с экс-чемпионом в среднем весе Давидом Лемье. Канадский боксер готовился выйти на ринг в рамках вечера бокса 15 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, но был госпитализирован с сильным обезвоживанием, а сам бой пришлось отменить. Позже канадец объявил о переходе в дивизион выше.

Программа WBC по контролю веса выглядит следующим образом:

1. Оба боксера докладывают о своем весе на момент подписания соглашения о поединке.

Промоутер обязан потребовать от каждого спортсмена и их менеджмента представить WBC точные данные о весе боксера на момент подписания контракта.

2. Контроль веса за 30, 14 и 7 дней до боя.

WBC продолжит использовать взвешивание за 30 и семь дней до боя, но теперь совет учредил контрольное взвешивание за 14 дней до события и изменил допустимые проценты превышения веса от лимита весовой категории.

Контрольное взвешивание за 30 дней — десять процентов;
Контрольное взвешивание за 14 дней — пять;
Контрольное взвешивание за 7 дней — три.

3. Промоутер должен договориться с местной боксерской комиссией и представителями WBC о наличии весах на месте проведения события с целью предоставления возможности боксерам взвеситься в день поединка. Вес бойцов в день боя не должен превышать лимит весовой категории больше, чем на десять процентов;.

4. WBC имеет право применить любое из нижеперечисленных наказаний за несоблюдение требований:
— Предупреждение;
— Штраф суммой до 5 000 долларов за несоблюдение пунктов 1 и 2;
— Снятие с поединка;
— Штраф до 30 процентов процентов от гонорара за несоблюдение пункта 3.

WBC продолжит коммуникацию с промоутерами при каждом событии для помощи в управлении программой по контролю веса.

Напомним, на MSG Лемье дебютировал в октябре 2015 года, когда техническим нокаутом в восьмом раунде проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), который защитил титулы WBA (Super), WBC (Interim) и IBO и отобрал у канадца пояс IBF.

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