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18:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Усик идет за Поветкиным? У украинца почти появился новый соперник

Им, очень вероятно, будет россиянин Александр Поветкин.

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Источник: РИА "Новости"

В последние несколько дней снова стало регулярно мелькать в новостях из мира бокса имя Александра Усика. Это значит, что вот-вот у него появится новый соперник. Вариантов есть несколько, один из них — российский ветеран Александр Поветкин.

Снова россиянин

Лучший способ узнать будущее Александра Усика — созвониться с его менеджером Александром Красюком. Он обычно не игнорирует и хорошо идет на контакт. Вот и сейчас с ним удалось пообщаться, но секретов он раскрывать не стал. Сказал, что соперник пока не определен, как не определена и весовая категория. По сути, он повторил то, что сказал пару дней назад украинскому изданию XSport.

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— На данный момент, мы не ведем никаких переговоров. Усик и его команда отдыхают. Но могу уже точно сказать, что есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах. Паркер и Миллер отказались от боя, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведет в апреле бой с Джошуа. Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хевивейте, остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70%, кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе. Если не удастся с ними договорится, то Усик проведет в марте обязательную защиту против Лебедева в крузервейте. В конце следующей недели, мы встретимся с Хирном и все обсудим, — сказал Красюк 7 января.

По слова Красюка, сейчас ситуация не изменилась. Соперником все еще может стать как супертяж, так и крузер, но если среди супертяжей вариантов несколько, то в категории пониже — один Денис Лебедев. WBA уже давно санкционировала его бой с Усиком, и если вариантов для Александра других не найдется, ему придется драться с Денисом.

Весьма вероятно, снова в Москве, так здесь этот бой может собрать даже «Олимпийский». Либо в Киеве, где он тоже соберет любую площадку за исключением бывшего «Республиканского», ныне «Олимпийского» стадиона. Эта арена вмещает все-таки не 35 тысяч, как московская, а все 80. Лебедев, кстати, уже говорил, что готов ради боя с Усиком приехать в Киев. Это было бы справедливо после того, как Усик дрался в столице России с Муратом Гассиевым прошлым летом.

Хирн что-то знает

9 января британский промоутер Эдди Хирн сделал на своей странице в Инстаграм запись, где анонсировал скорое объявление нового соперника Усика. Он не написал, кто им станет, но сам факт, что Хирн об этом пишет, означает, что он будет причастен к организации боя. Александр Красюк, правда, не подтвердил, что бой пройдет в Англии: «Он может состояться где угодно».

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Несмотря на то, что менеджер Усика не называет соперника, можно сделать маленькое предположение. Раз бой уже начал продвигать Хирн, значит соперником будет кто-то из его парней. Точно не Энтони Джошуа, потому что для Усика это пока рановато. Остаются такие варианты: Дерек Чисора, Диллиан Уайт или Луис Ортис. Последний — не британец, но в последнее время дерется у Хирна.

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Из этих трех наиболее интересный вариант — Уайт. Он сейчас на подъеме, побил Паркера и Чисору и может претендовать даже на титульный бой. Он бы дал Усику отличный бой, даже с небольшими шансами на успех. Но поверить, что выберут Уайта — сложно. Сам Диллиан нацелен на реванш с Джошуа, где он заработает больше денег и славы даже в случае поражения.

Дерек Чисора был бы хорошим вариантом для дебюта в супертяжах — очень популярный, умеющий продавать билеты, но не очень опасный. Риска немного, а «хайпа» хоть отбавляй и заработки хорошие — пожалуй, идеальный вариант для Усика. Есть еще Ортис — очень сильный кубинец, но ему уже 40 лет, и он недавно был нокаутирован Уайлдером. Он наверняка сможет потрепать Усика в первой половине боя, это будет мощный тест, но Саша его пройдет. Кого-то из них наверняка и имел в виду Хирн.

Есть еще Александр Поветкин, но пока не похоже, что выбор падет на него. Вряд ли прямо сейчас кому-то нужно украино-российское противостояние. Между боксерами проблем точно не будет, между командами и болельщиками тоже, но политической шумихи будет столько, что лучше пока переждать. Для таких противостояний время еще придет.

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