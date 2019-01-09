Усик идет за Поветкиным? У украинца почти появился новый соперник
Им, очень вероятно, будет россиянин Александр Поветкин.
Им, очень вероятно, будет россиянин Александр Поветкин.
В последние несколько дней снова стало регулярно мелькать в новостях из мира бокса имя Александра Усика. Это значит, что
Лучший способ узнать будущее Александра Усика — созвониться с его менеджером Александром Красюком. Он обычно не игнорирует и хорошо идет на контакт. Вот и сейчас с ним удалось пообщаться, но секретов он раскрывать не стал. Сказал, что соперник пока не определен, как не определена и весовая категория. По сути, он повторил то, что сказал пару дней назад украинскому изданию XSport.
— На данный момент, мы не ведем никаких переговоров. Усик и его команда отдыхают. Но могу уже точно сказать, что есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах. Паркер и Миллер отказались от боя, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведет в апреле бой с Джошуа. Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хевивейте, остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70%,
По слова Красюка, сейчас ситуация не изменилась. Соперником все еще может стать как супертяж, так и крузер, но если среди супертяжей вариантов несколько, то в категории пониже — один Денис Лебедев. WBA уже давно санкционировала его бой с Усиком, и если вариантов для Александра других не найдется, ему придется драться с Денисом.
Весьма вероятно, снова в Москве, так здесь этот бой может собрать даже «Олимпийский». Либо в Киеве, где он тоже соберет любую площадку за исключением бывшего «Республиканского», ныне «Олимпийского» стадиона. Эта арена вмещает
9 января британский промоутер Эдди Хирн сделал на своей странице в Инстаграм запись, где анонсировал скорое объявление нового соперника Усика. Он не написал, кто им станет, но сам факт, что Хирн об этом пишет, означает, что он будет причастен к организации боя. Александр Красюк, правда, не подтвердил, что бой пройдет в Англии: «Он может состояться где угодно».
Несмотря на то, что менеджер Усика не называет соперника, можно сделать маленькое предположение. Раз бой уже начал продвигать Хирн, значит соперником будет
Из этих трех наиболее интересный вариант — Уайт. Он сейчас на подъеме, побил Паркера и Чисору и может претендовать даже на титульный бой. Он бы дал Усику отличный бой, даже с небольшими шансами на успех. Но поверить, что выберут Уайта — сложно. Сам Диллиан нацелен на реванш с Джошуа, где он заработает больше денег и славы даже в случае поражения.
Дерек Чисора был бы хорошим вариантом для дебюта в супертяжах — очень популярный, умеющий продавать билеты, но не очень опасный. Риска немного, а «хайпа» хоть отбавляй и заработки хорошие — пожалуй, идеальный вариант для Усика. Есть еще Ортис — очень сильный кубинец, но ему уже 40 лет, и он недавно был нокаутирован Уайлдером. Он наверняка сможет потрепать Усика в первой половине боя, это будет мощный тест, но Саша его пройдет.
Есть еще Александр Поветкин, но пока не похоже, что выбор падет на него. Вряд ли прямо сейчас