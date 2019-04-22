«Им неведомы поражения». Следующего соперника Головкина сравнили с Уордом
Тренер
Тренер
Поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в
«Мы знаем, что у Роллса рэкорд 19−0. У Андре Уорд было 17−0, когда он выиграл турнир Super Six, — сказал Санчес. — Так что никогда не знаешь, чего ждать от непобежденных парней. Им неведомы поражения. Это то, что в любом случае нужно отметить. В июне поглядим».
Ранее тренер Головкина рассказал подробности выбора соперника для июньского боя. Также Санчес ответил критикам относительно того, что его подопечный выбрал «проходного» соперника.
Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на
Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в