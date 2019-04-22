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12:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Им неведомы поражения». Следующего соперника Головкина сравнили с Уордом

Тренер экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес в интервью K.O. Artist Sports поделился мнением о следующем сопернике своего подопечного канадце Стиве Роллсе (19−0, 10 КО).

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Поединок состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и пройдет в промежуточном весе 164 фунта. Этот бой станет для Головкина первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN.

«Мы знаем, что у Роллса рэкорд 19−0. У Андре Уорд было 17−0, когда он выиграл турнир Super Six, — сказал Санчес. — Так что никогда не знаешь, чего ждать от непобежденных парней. Им неведомы поражения. Это то, что в любом случае нужно отметить. В июне поглядим».

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Ранее тренер Головкина рассказал подробности выбора соперника для июньского боя. Также Санчес ответил критикам относительно того, что его подопечный выбрал «проходного» соперника.

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в Лас-Вегасе.

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