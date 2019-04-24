«Я не хотел ждать до августа». Головкин рассказал подробности выбора соперника для дебюта на DAZN

Источник: РИА "Новости"

На вопрос, доводилось ли ему видеть поединки 35-летнего канадца раньше, GGG сказал: «Нет». Таким же был его ответ, когда спросили о том, просматривал ли он бои Роллса уже после подписания контракта.

«На самом деле Роллс не был моим решением. Был список боксеров, с которыми я мог бы боксировать и, честно говоря, никто из них не согласился, кроме Роллса. Этот парень согласился. Интересно, что никто не хотел драться со мной… А у меня был хороший длинный перерыв, и я не хотел ждать до августа», — пояснил Головкин.