Казахстанский нокаутер получил в соперники американца из андеркартов Андре Уорда

По информации BoxRec, 32-летний Эюбов встретится с американцем Сонни Фредриксоном (20−1, 13 КО), по прозвищу «Красавчик» (Pretty boy). Поединок будет рассчитанн на десять раундов.

24-летний Фредриксон дебютировал в профи пять лет назад. В 2015 и 2016 году он дрался в андеркарте экс-чемпиона мира в двух весах Андре Уорда. В 2017 году Фредриксон завоевал региональный титул WBA, а сейчас владеет поясом местной организации USBA и занимает 15-е место в рейтинге WBO и 13-е — в IBF.

Единственное поражение Фредриксон потерпел в январе 2018 года техническим нокаутом от Шохжахона Эргашева (16−0 14 КО) из Узбекистана, который сейчас входит в ТОП-10 рейтингов WBA и IBF. Тренируется американец в зале Glass City Boxing в Толедо под руководством Ламаром Райтом.