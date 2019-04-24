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19:49 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер получил в соперники американца из андеркартов Андре Уорда

Казахстанский боксер-профессионал первого полусреднего веса Бахтияр Эюбов (14−0−1, 12 КО) узнал своего соперника по следующему бою, который состоится 27 апреля в Луизиане (США), передает корреспондент Vesti.kz.

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По информации BoxRec, 32-летний Эюбов встретится с американцем Сонни Фредриксоном (20−1, 13 КО), по прозвищу «Красавчик» (Pretty boy). Поединок будет рассчитанн на десять раундов.

24-летний Фредриксон дебютировал в профи пять лет назад. В 2015 и 2016 году он дрался в андеркарте экс-чемпиона мира в двух весах Андре Уорда. В 2017 году Фредриксон завоевал региональный титул WBA, а сейчас владеет поясом местной организации USBA и занимает 15-е место в рейтинге WBO и 13-е — в IBF.

Единственное поражение Фредриксон потерпел в январе 2018 года техническим нокаутом от Шохжахона Эргашева (16−0 14 КО) из Узбекистана, который сейчас входит в ТОП-10 рейтингов WBA и IBF. Тренируется американец в зале Glass City Boxing в Толедо под руководством Ламаром Райтом.

В последний раз Эюбов выходил на ринг 15 февраля в Малвэйне (штат Канзас? США), где впервые в карьере не смог одержать победу, сведя вничью встречу с мексиканским боксером Хосе Луисом Родригесом (25−13−1, 13 КО).

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