Казахстанский нокаутер получил в соперники американца из андеркартов Андре Уорда
Казахстанский
Казахстанский
По информации BoxRec, 32-летний Эюбов встретится с американцем Сонни Фредриксоном (20−1, 13 КО), по прозвищу «Красавчик» (Pretty boy). Поединок будет рассчитанн на десять раундов.
24-летний Фредриксон дебютировал в профи пять лет назад. В 2015 и 2016 году он дрался в андеркарте
Единственное поражение Фредриксон потерпел в январе 2018 года техническим нокаутом от Шохжахона Эргашева (16−0 14 КО) из Узбекистана, который сейчас входит в ТОП-10 рейтингов WBA и IBF. Тренируется американец в зале Glass City Boxing в Толедо под руководством Ламаром Райтом.
В последний раз Эюбов выходил на ринг 15 февраля в Малвэйне (штат Канзас? США), где впервые в карьере не смог одержать победу, сведя вничью встречу с мексиканским боксером Хосе Луисом Родригесом (25−13−1, 13 КО).