«Иди и заработай право на третий бой». Промоутер «Канело» оставил послание Головкину

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Ранее сам «Канело» заявил, что готов вновь встретится с Головкиным, но только в том случае, если у того будет чемпионский титул. Однако казахстанец и его промоутер Том Леффлер не согласны с заявлением мексиканца.

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Де Ла Хойя же поддерживает позицию Альвареса, которому 4 мая в Лас-Вегасе предстоит объединительный бой с чемпионом IBF в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

«Если “Канело” победит 4 мая, то будет владеть всеми титулами, за исключением одного. “Канело” хочет стать абсолютным чемпионом мира, что означает владение всеми поясами. Так что если Головкин сумеет завоевать последний титул, представьте, какое значение будет иметь трилогия между GGG и “Канело”. Скажу так: “Эй, Головкин, иди выиграй титул и заработай право на бой, вот тогда и поговорим”», — заявил промоутер в беседе с The Ring.

Последним поясом в среднем весе — WBO — владеет американец Деметриус Андраде (27−0, 17 КО), которому в июне предстоит защита титула.

Что касается Головкина, то он вернется на ринг 8 июня в Нью-Йорке поединком против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).