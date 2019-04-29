Абель Санчес после расставания с Головкиным включен в Зал славы бокса
Известный американский тренер Абель Санчес включен в Национальный зал боксерской славы в городе Монтебелло (штат Калифорния, США).
Известный американский тренер Абель Санчес включен в Национальный зал боксерской славы в городе Монтебелло (штат Калифорния, США).
Как сообщает Milenio, такой же чести удостоились бывшие чемпионы мира из Мексики — легендарный Хулио Сезар
Самым престижным залом боксерской славы считается Международный зал в Канастоте (штат
Напомним, что с 2010 года Санчес работал с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), но на прошлой неделе GGG объявил о прекращении сотрудничества. В ответ тренер назвал его «жадным и неблагодарным», заявив, что тот захотел снизить ему зарплату после подписания контракта на 100 миллионов долларов со стриминговым сервисом DAZN.
Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня в