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29 апреля, источник: Vesti.kz

Абель Санчес после расставания с Головкиным включен в Зал славы бокса

Известный американский тренер Абель Санчес включен в Национальный зал боксерской славы в городе Монтебелло (штат Калифорния, США).

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Как сообщает Milenio, такой же чести удостоились бывшие чемпионы мира из Мексики — легендарный Хулио Сезар Чавес-старший и Умберто Гонсалес.

Самым престижным залом боксерской славы считается Международный зал в Канастоте (штат Нью-Йорк, США). Номинантов выбирают американские журналисты и историки бокса. Церемония включения проводится в июне, а боксера могут включить туда спустя пять лет после завершения карьеры.

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Напомним, что с 2010 года Санчес работал с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), но на прошлой неделе GGG объявил о прекращении сотрудничества. В ответ тренер назвал его «жадным и неблагодарным», заявив, что тот захотел снизить ему зарплату после подписания контракта на 100 миллионов долларов со стриминговым сервисом DAZN.

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня в Нью-Йорке против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). В этом поединке впервые с 2010 года в углу GGG не будет Санчеса.

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