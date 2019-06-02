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11:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руис совершил то, что должен был сделать Поветкин. Джошуа повержен

Американо-мексиканский боксер Энди Руис сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе.

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Кажется, кто-то сделал худшую ставку в истории. И это не тот, кто поставил 100 тысяч долларов на Энтони Джошуа, чтобы в случае его победы выиграть всего лишь 5. Нет, это был даже не Джарелл Миллер, решивший в момент подписания контракта на бой, что ему все можно, попавшись на трех допинг-тестах (из трех, видимо).

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Это был Энтони Джошуа, слишком поверивший в собственную силу, значимость, неуязвимость, заигравшийся Джошуа, превратившийся из действующего чемпиона в бывшего. Так бывает, да.

Призраки бывших чемпионов

Собственно, так уже было даже с самим Джошуа, просто он забыл. Гуляя по Уэмбли с Владимиром Кличко через год после их боя, они все больше обсуждали ошибки, которые сделал Кличко, а не то, как смотрелся британец. А он вынужден был вести очень плотный бой, устал, терял концентрацию в эпизодах и в какой-то момент стало заметно, что собственные серии ударов изматывают его даже больше, чем атаки соперника.

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Те, кто разбирается в боксе не по фотографиям, а реально смотрит бои, не списывали Энди Руиса совсем со счетов. Давать упорный бой, стоять под огнем и использовать скорость рук для быстрых контратак Энди умел всегда. Как и всегда был сам немного не в форме. А когда на взвешивании он еще и показал чуть ли не максимальный вес за последние годы — многие решили, что все, в общем-то, понятно.

Дополнительно сбивал с толку весь антураж той сцены — когда чемпион дал ему подержать все пояса, Энди, улыбаясь, не стал отказываться, а британские болельщики, прилетевшие в Нью-Йорк, кричали ему «Эй, ты — жирный ублюдок!» Сюрреализм какой-то.

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Еще примерно в это самое время Деонтей Уайлдер сообщил всем, что договорился на реванш с Тайсоном Фьюри в начале следующего года. Эл Хэймон и Боб Арум не могли уже особенно испортить бизнес Джошуа и его промоутеру Эдди Хирну — просто испортили им всем настроение. «Неудачники», — подумал наверное Джошуа и пошел бить Руиса.

Толстый мальчишка украл все конфеты

Первые раунды — ничего особенного. Руис пытается подстроиться, подсесть под удар Джошуа и контратаковать. Прессинг, давление, попадание в третьем — нокдаун. Сценарий, который устроил бы всех, кто верил, что Руис пришел забрать свои 7 миллионов долларов за бой и на этом успокоится.

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Руис вскочил и полез в драку. Левый хук встряхнул голову Джошуа, а затем полетели еще удары. Дважды британец поднимался с настила ринга. Тяжело, со сбитым дыханием, совершенно ошарашенным видом. Интересно будет послушать воспоминания Джошуа об этом моменте — через год после боя. Сейчас больше хотелось бы послушать судей. Полумертвый уже чемпион продолжал, по их мнению, выигрывать бой. Четвертый и пятый забрал Джошуа, решили они. Энди Руис-мл. просто понимал, что такой бой ему не выиграть с помощью судей. У него есть левая рука и правая, и они наносили Джошуа урон, от которого тот уже не успевал оправиться. Силы его оставляли еще быстрее, чем уверенность в себе.

Где-то на полпути Энтони спросил своего тренера, какой удар положил его на пол. «Это был хук». Через несколько минут он снова задал тот же вопрос. Похоже, он так ничего и не понял. Не осознал. Думал о том, как именно все произошло — а не о том, что делать дальше.

В седьмом раунде эти же хуки его и прикончили. Джошуа встал, смотрел на рефери, говорил, что хочет продолжить — но весь его вид говорил, что он этого не хочет. И это нокаут.

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Реванш?

Эдди Хирн после боя подтвердил, что в контракте есть пункт о реванше. Возможно, они сделают это в Великобритании. Джошуа вел себя скромно и кажется даже не улыбался. Руис благодарил маму, а его тренер всхлипывал рядом счастливый.

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Нельзя сказать, что бой изменил и перекроил бокс в этом дивизионе, пока ничего не решено по реваншу, но Энди Руис, думаю, определенно взбодрил многих. Вернул в реальность. И всем — Уайлдеру и Фьюри, например, нужно тщательнее прятать свои конфеты — иначе он может добраться и до них.

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