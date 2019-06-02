Руис совершил то, что должен был сделать Поветкин. Джошуа повержен

Кажется,
Это был Энтони Джошуа, слишком поверивший в собственную силу, значимость, неуязвимость, заигравшийся Джошуа, превратившийся из действующего чемпиона в бывшего. Так бывает, да.
Собственно, так уже было даже с самим Джошуа, просто он забыл. Гуляя по Уэмбли с Владимиром Кличко через год после их боя, они все больше обсуждали ошибки, которые сделал Кличко, а не то, как смотрелся британец. А он вынужден был вести очень плотный бой, устал, терял концентрацию в эпизодах и в
Те, кто разбирается в боксе не по фотографиям, а реально смотрит бои, не списывали Энди Руиса совсем со счетов. Давать упорный бой, стоять под огнем и использовать скорость рук для быстрых контратак Энди умел всегда. Как и всегда был сам немного не в форме. А когда на взвешивании он еще и показал чуть ли не максимальный вес за последние годы — многие решили, что все, в
Дополнительно сбивал с толку весь антураж той сцены — когда чемпион дал ему подержать все пояса, Энди, улыбаясь, не стал отказываться, а британские болельщики, прилетевшие в
Еще примерно в это самое время Деонтей Уайлдер сообщил всем, что договорился на реванш с Тайсоном Фьюри в начале следующего года. Эл Хэймон и Боб Арум не могли уже особенно испортить бизнес Джошуа и его промоутеру Эдди Хирну — просто испортили им всем настроение. «Неудачники», — подумал наверное Джошуа и пошел бить Руиса.
Первые раунды — ничего особенного. Руис пытается подстроиться, подсесть под удар Джошуа и контратаковать. Прессинг, давление, попадание в третьем — нокдаун. Сценарий, который устроил бы всех, кто верил, что Руис пришел забрать свои 7 миллионов долларов за бой и на этом успокоится.
Руис вскочил и полез в драку. Левый хук встряхнул голову Джошуа, а затем полетели еще удары. Дважды британец поднимался с настила ринга. Тяжело, со сбитым дыханием, совершенно ошарашенным видом. Интересно будет послушать воспоминания Джошуа об этом моменте — через год после боя. Сейчас больше хотелось бы послушать судей. Полумертвый уже чемпион продолжал, по их мнению, выигрывать бой. Четвертый и пятый забрал Джошуа, решили они. Энди
В седьмом раунде эти же хуки его и прикончили. Джошуа встал, смотрел на рефери, говорил, что хочет продолжить — но весь его вид говорил, что он этого не хочет. И это нокаут.
Реванш?
Эдди Хирн после боя подтвердил, что в контракте есть пункт о реванше. Возможно, они сделают это в Великобритании. Джошуа вел себя скромно и кажется даже не улыбался. Руис благодарил маму, а его тренер всхлипывал рядом счастливый.
Нельзя сказать, что бой изменил и перекроил бокс в этом дивизионе, пока ничего не решено по реваншу, но Энди Руис, думаю, определенно взбодрил многих. Вернул в реальность. И всем — Уайлдеру и Фьюри, например, нужно тщательнее прятать свои конфеты — иначе он может добраться и до них.