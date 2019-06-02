Руис совершил то, что должен был сделать Поветкин. Джошуа повержен

Кажется, кто-то сделал худшую ставку в истории. И это не тот, кто поставил 100 тысяч долларов на Энтони Джошуа, чтобы в случае его победы выиграть всего лишь 5. Нет, это был даже не Джарелл Миллер, решивший в момент подписания контракта на бой, что ему все можно, попавшись на трех допинг-тестах (из трех, видимо).

Это был Энтони Джошуа, слишком поверивший в собственную силу, значимость, неуязвимость, заигравшийся Джошуа, превратившийся из действующего чемпиона в бывшего. Так бывает, да.

Призраки бывших чемпионов

Собственно, так уже было даже с самим Джошуа, просто он забыл. Гуляя по Уэмбли с Владимиром Кличко через год после их боя, они все больше обсуждали ошибки, которые сделал Кличко, а не то, как смотрелся британец. А он вынужден был вести очень плотный бой, устал, терял концентрацию в эпизодах и в какой-то момент стало заметно, что собственные серии ударов изматывают его даже больше, чем атаки соперника.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByMesArlqpI/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByMesArlqpI/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByMesArlqpI/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Andy Ruiz Jr (@andy_destroyer13)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-02T05:04:59+00:00">Jun 1, 2019 at 10:04pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Те, кто разбирается в боксе не по фотографиям, а реально смотрит бои, не списывали Энди Руиса совсем со счетов. Давать упорный бой, стоять под огнем и использовать скорость рук для быстрых контратак Энди умел всегда. Как и всегда был сам немного не в форме. А когда на взвешивании он еще и показал чуть ли не максимальный вес за последние годы — многие решили, что все, в общем-то, понятно.

Дополнительно сбивал с толку весь антураж той сцены — когда чемпион дал ему подержать все пояса, Энди, улыбаясь, не стал отказываться, а британские болельщики, прилетевшие в Нью-Йорк, кричали ему «Эй, ты — жирный ублюдок!» Сюрреализм какой-то.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByMYURcl3C6/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByMYURcl3C6/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/andy_destroyer13/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Andy Ruiz Jr</a> (@andy_destroyer13) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-02T04:09:19+00:00">Jun 1, 2019 at 9:09pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще примерно в это самое время Деонтей Уайлдер сообщил всем, что договорился на реванш с Тайсоном Фьюри в начале следующего года. Эл Хэймон и Боб Арум не могли уже особенно испортить бизнес Джошуа и его промоутеру Эдди Хирну — просто испортили им всем настроение. «Неудачники», — подумал наверное Джошуа и пошел бить Руиса.

Толстый мальчишка украл все конфеты

Первые раунды — ничего особенного. Руис пытается подстроиться, подсесть под удар Джошуа и контратаковать. Прессинг, давление, попадание в третьем — нокдаун. Сценарий, который устроил бы всех, кто верил, что Руис пришел забрать свои 7 миллионов долларов за бой и на этом успокоится.

Руис вскочил и полез в драку. Левый хук встряхнул голову Джошуа, а затем полетели еще удары. Дважды британец поднимался с настила ринга. Тяжело, со сбитым дыханием, совершенно ошарашенным видом. Интересно будет послушать воспоминания Джошуа об этом моменте — через год после боя. Сейчас больше хотелось бы послушать судей. Полумертвый уже чемпион продолжал, по их мнению, выигрывать бой. Четвертый и пятый забрал Джошуа, решили они. Энди Руис-мл. просто понимал, что такой бой ему не выиграть с помощью судей. У него есть левая рука и правая, и они наносили Джошуа урон, от которого тот уже не успевал оправиться. Силы его оставляли еще быстрее, чем уверенность в себе.

Где-то на полпути Энтони спросил своего тренера, какой удар положил его на пол. «Это был хук». Через несколько минут он снова задал тот же вопрос. Похоже, он так ничего и не понял. Не осознал. Думал о том, как именно все произошло — а не о том, что делать дальше.

В седьмом раунде эти же хуки его и прикончили. Джошуа встал, смотрел на рефери, говорил, что хочет продолжить — но весь его вид говорил, что он этого не хочет. И это нокаут.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jpCiYsks1Sk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Реванш?

Эдди Хирн после боя подтвердил, что в контракте есть пункт о реванше. Возможно, они сделают это в Великобритании. Джошуа вел себя скромно и кажется даже не улыбался. Руис благодарил маму, а его тренер всхлипывал рядом счастливый.