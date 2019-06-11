Гассиев набрал вес. На ринг возвращается самый жесткий российский панчер

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

В июле 2018-го Гассиев находился на вершине карьеры. Он так эффектно разобрался с Юниером Дортикосом, что перед боем с Александром Усиком за абсолютное чемпионство некоторые букмекеры даже считали его фаворитом. Но Мурат тогда проиграл без вариантов и год о нем почти ничего не было слышно. И вот он возвращается.

Нужны большие бои

Предпосылки к солидному возвращению появились 19 апреля, когда Мурат подписал соглашение с британской компанией Matchroom. Ей занимается один из главных боксерских боссов планеты Эдди Хирн. Быть под его крылом — значит, драться в Англии или США и быть на виду во всем мире. Это именно то, что нужно Мурату. А то ходили слухи, что ему Федерация бокса России какой-то бой в Краснодаре предлагала с неизвестным соперником. Вот это было бы пустой тратой времени.

Сейчас соперник уже появился, о чем объявил Эдди Хирн у себя в Твиттере. Это американец Джоуи Давейко. Бой пройдет 27 июля в Арлингтоне (Штат Техас, США). Если честно, Давейко — далеко не самый топовый боец, но для дебюта в тяжах — сойдет. У него 19 побед и 7 поражений, удара нокаутирующего нет, и что самое печальное — он проиграл последние три боя. Два из них — российским супертяжам, которые никогда не были даже около топ-уровня — Андрею Федосову и Сергею Кузьмину. Еще один — Брайанту Дженнингсу. Всем — решением судей, причем Кузьмину — решением большинства.

Этот бой, как и следующие поединки Мурата, будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Он собирает лучших боксеров и драться там для Гассиева — отличная ситуация. Сам россиянин тоже доволен: «Я просто хочу драться, мне нужны большие бои. Я не боксировал целый год. Мне всего 25 лет, поэтому у меня еще есть время, но я хочу участвовать в мегафайтах. Главное для меня — быть в хорошей форме. После перехода в хэвивейт я нормально работаю в зале. Я не чувствую себя слишком тяжелым, поэтому очень доволен сменой весовой категории. Выступая в крузервейте, я постоянно спарринговал с супертяжеловесами. Это полезный опыт, но все же спарринги — это нечто иное. Я думаю, что выбрал правильный момент для подъема в хэвивейт, и чувствую себя предельно мотивированным», — приводит его слова Fightnews.info.

Читайте также Хирн: Гассиев следующий бой проведет в тяжелом весе в июне

Разминка перед свершениями

Если быть до конца честным, для Мурата это вообще не бой. Проиграть в нем он сможет только если будет ходить по рингу с привязанными руками за спиной. Либо, если после годичного простоя выйдет абсолютно неготовым. От слова совсем. Если же все пойдет по плану, то это будет досрочная победа в первой половине боя.

Другой вопрос — что дальше. Ну пройдет Мурат этого Давейко, это не добавит ему в рейтинговую карму абсолютно ничего. Самый очевидный бой, к которому можно было бы двигаться — реванш с Александром Усиком в супертяжах. Об этом не устает говорить в каждом интервью глава Федерации бокса России Умар Кремлев, но и без его слов этот бой кажется интригующим. Правда, при одном условии: Мурат будет действовать по-другому. Не нацеливаться на один удар. Так он Усика никогда не побьет.

А чтобы действовать по-другому Мурату нужно бы сменить тренера.

Абель Санчес — заслуженный коуч, но как показывают последние пару лет — его подопечные слишком однообразны, а изменить ход боя он не в состоянии. Плана Б у него, к сожалению, нет. Геннадий Головкин после поражения от Канело выводы сделал и с Абелем расстался. Мурат пока нет.

Но ему всего 25 и меняться еще совсем не поздно. Динамит, который заложен в его руках, и крепкая челюсть, дают ему преимущество над 99 процентами боксеров. Все, что нужно — это быть чуть более разнообразным тактически. У Мурата есть абсолютно все, чтобы стать одним из доминирующих супертяжей.