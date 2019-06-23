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11:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Усик стал официальным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа — Руис

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом Александр Усик назначен официальным претендентом на бой с победителем повторной встречи между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и действующим чемпионом Энди Руисом, сообщает BoxingScene.

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Источник: Reuters

Украинец стал претендентом по линии WBO, так как значился суперчемпионом организации в первом тяжёлом весе по этой версии, что при переходе в другую весовую категорию сразу же даёт ему право сразиться на титул. В команде Диллиана Уайта остались недовольны таким решением, так как, согласно рейтингам, именно британец мог претендовать на пояс по версии WBO.

Александр Усик должен был провести дебютную встречу в супертяжёлом весе в мае этого года, но из-за травмы бой с Карлосом Такамом был отложен. Вероятно, боксёры встретятся в сентябре.

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