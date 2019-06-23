Усик стал официальным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа — Руис
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом Александр Усик назначен официальным претендентом на бой с победителем повторной встречи между
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом Александр Усик назначен официальным претендентом на бой с победителем повторной встречи между
Украинец стал претендентом по линии WBO, так как значился суперчемпионом организации в первом тяжёлом весе по этой версии, что при переходе в другую весовую категорию сразу же даёт ему право сразиться на титул. В команде Диллиана Уайта остались недовольны таким решением, так как, согласно рейтингам, именно британец мог претендовать на пояс по версии WBO.
Александр Усик должен был провести дебютную встречу в супертяжёлом весе в мае этого года, но