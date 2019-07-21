Боксер Дадашев введен в медикаментозную кому, отек мозга спал
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский боксер Максим Дадашев введен в медикаментозную кому после трепанации черепа, его отек мозга спал. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский боксер Максим Дадашев введен в медикаментозную кому после трепанации черепа, его отек мозга спал. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
В субботу Дадашев перенес срочную операцию в связи с отеком мозга.
«Сейчас он находится в медикаментозной коме. Отек спал, кровотечение остановлено. В ближайшее время к нему должна прилететь супруга», — сказал собеседник агентства.
В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в
28-летний Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.
Смотрите также: «Во мне всегда есть инстинкт убийцы». Что нужно знать о Мэнни Пакьяо