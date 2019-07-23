СМИ: Всемирная серия бокса прекратит свое существование

Источник: AP 2019

Решение о «временной заморозке» турнира связано со скандалами в AIBA: организацию временно отстранили от любительского бокса, а олимпийский турнир на ОИ-2020 в Токио (Япония) организует Международный олимпийский комитет (МОК) — AIBA продолжительное время находится под огнем критики из-за скандального судейства, коррупции, финансирования.

Но главная проблема турнира в том, что из-за скандалов в AIBA WSB лишилась своих спонсоров. Об этом источнику сообщил Том Вирджетс из AIBA.

Проблема еще и в том, что на турнире AIBA разыгрывались 32 путевки на ОИ. Но после того, как МОК перебрал управленческую функцию на себя, исчез смысл проведения соревнований.

«Решение МОК лишить AIBA права проводить отборочные турниры и отказ выделить 32 путевки на ОИ через турнир WSB привел к потере спонсоров — основных инвесторов турнира, — жалуется Вирджетс. — Сейчас программа WSB заморожена. Руководители проекта самостоятельно ищут инвесторов — мы хотим спасти этот зрелищный турнир, этот телевизионный проект боксерской лиги».

О крахе турнира говорили и ранее. Две из основных, топовых команд, «Астана Арланс» (Казахстан) и Uzbek Tigers (Узбекистан), ранее вышли из турнира. Причина демарша — финансовые проблемы, «несоответствие ожиданий от турнира» (после решения МОК).

Организаторы попытались улучшить финансовую составляющую, но Вирджетс и сам признал, что турнир «понес колоссальные убытки» и «нет шансов вернуть вложенные инвестиции».

Турнир проводился с 2010 года. Считается, что он стал одним из причин финансового кризиса AIBA (их долг — более 17 миллионов долларов США) — финансовой выгоды от WSB было меньше, чем вложенных в проект денег.

WSB создан AIBA, именно Вирджетс — глава турнира. Главный инвестор — Hong Kong’s First Contract International Trade (FCIT) — китайского бизнесмена Ву Ди, который также имеет место в совете директоров AIBA.

FCIT якобы была сотрудничать с AIBA, если бы те сумели самостоятельно покрыть свой долг.

Одна из причин недоверия МОК к AIBA — то, что в организации назначили президентом скандально известного бизнесмена Гафура Рахимова из Узбекистана, которого в США обвиняют в наркоторговле. Именно он и обязался закрыть долг AIBA. Правда, в руководстве организации уже убрали Рахимова, а долг обещает закрыть Умар Кремлёв, глава Федерации бокса России.

МОК не удовлетворен сотрудничеством WSB с FCIT, так как «проект по-прежнему остается убыточным». Также в WSB постоянно возникали проблемы с откровенно предвзятым судейством, что наряду с финансовыми вопросами и вопросами руководства и побудило МОК временно отстранить AIBA от бокса.

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