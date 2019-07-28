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14:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Уволил Санчеса и заменил юриста». Головкин расстанется и с Леффлером?

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин близок к расставанию со своим давним промоутером Томом Леффлером. Об этом рассказал адвокат Джон Вирт, представляющий интересы Олега и Максима Германнов — бывших менеджеров GGG в судебном разбирательстве против казахстанского боксера.

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«Геннадий уволил своего многолетнего тренера Абеля Санчеса. Заменил своего многолетнего юриста Рона Диниколу. Роль промоутера Тома Леффлера была серьезно уменьшена, и он находится на стадии расставания с Головкиным», — сказал он.

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Ранее Вирт рассказал о ходе судебного дела против Головкина. По его словам, братья Германны требуют невыплаченную комиссию за ведение менеджерских дел казахстанца.

В феврале стало известно, что Головкин подал в суд на братьев Германнов, потребовав компенсацию в 3,5 миллиона долларов. Бывшие менеджеры, по всей видимости, подали ответный иск.

Сотрудничать Головкин и Леффлер начали в 2011 году, когда американский промоутер через суд добился расторжения контракта с немецкой компанией Universum.

В апреле этого года Головкин объявил о прекращении сотрудничества с Санчесом, которое длилось девять лет. В мае GGG представил нового тренера, американца Джонатана Бэнкса. Под его руководством казахстанец в июне дебютировал на DAZN, нокаутировав в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

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