«Уволил Санчеса и заменил юриста». Головкин расстанется и с Леффлером?

«Геннадий уволил своего многолетнего тренера Абеля Санчеса. Заменил своего многолетнего юриста Рона Диниколу. Роль промоутера Тома Леффлера была серьезно уменьшена, и он находится на стадии расставания с Головкиным», — сказал он.
Ранее Вирт рассказал о ходе судебного дела против Головкина. По его словам, братья Германны требуют невыплаченную комиссию за ведение менеджерских дел казахстанца.
В феврале стало известно, что Головкин подал в суд на братьев Германнов, потребовав компенсацию в 3,5 миллиона долларов. Бывшие менеджеры, по всей видимости, подали ответный иск.
Сотрудничать Головкин и Леффлер начали в 2011 году, когда американский промоутер через суд добился расторжения контракта с немецкой компанией Universum.
В апреле этого года Головкин объявил о прекращении сотрудничества с Санчесом, которое длилось девять лет. В мае GGG представил нового тренера, американца Джонатана Бэнкса. Под его руководством казахстанец в июне дебютировал на DAZN, нокаутировав в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).