«Уволил Санчеса и заменил юриста». Головкин расстанется и с Леффлером?

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«Геннадий уволил своего многолетнего тренера Абеля Санчеса. Заменил своего многолетнего юриста Рона Диниколу. Роль промоутера Тома Леффлера была серьезно уменьшена, и он находится на стадии расставания с Головкиным», — сказал он.

Ранее Вирт рассказал о ходе судебного дела против Головкина. По его словам, братья Германны требуют невыплаченную комиссию за ведение менеджерских дел казахстанца.

В феврале стало известно, что Головкин подал в суд на братьев Германнов, потребовав компенсацию в 3,5 миллиона долларов. Бывшие менеджеры, по всей видимости, подали ответный иск.

Сотрудничать Головкин и Леффлер начали в 2011 году, когда американский промоутер через суд добился расторжения контракта с немецкой компанией Universum.