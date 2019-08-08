Боксер Алоян примет участие в отборочном турнире к ОИ-2020

«Запрета для участия профессионалов нет. Мы планируем выступить в отборочном турнире, который пройдет в мае в Токио. При этом мы посмотрим, как выступит представитель сборной России на еще одном квалификационном турнире — в марте», — сказал Кравцов.
Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне. После обнаружения в его допинг-пробе запрещенных веществ, спортсмен был лишен серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В профессиональной карьере Алоян одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
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