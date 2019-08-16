Менеджер Усика подтвердил, что боксер проведет следующий бой 12 октября
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик проведет первый бой в тяжелой весовой категории 12 октября в Чикаго, заявил менеджер спортсмена Эгис Климас.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик проведет первый бой в тяжелой весовой категории 12 октября в Чикаго, заявил менеджер спортсмена Эгис Климас.
Ранее об этом сообщалось в СМИ. Соперником Усика, вероятно, станет камерунец Карлос Такам. Боксеры должны были провести бой еще в мае, но поединок был отменен
«12 октября, Чикаго, Усик», — написал Климас в своем аккаунте в Instagram.
Усик в 2018 году стал победителем первого сезона Всемирной боксерский суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Позже украинец защитил титулы в бою с британцем Тони Беллью, а затем решил перейти в тяжелый вес.