Менеджер Усика подтвердил, что боксер проведет следующий бой 12 октября

Ранее об этом сообщалось в СМИ. Соперником Усика, вероятно, станет камерунец Карлос Такам. Боксеры должны были провести бой еще в мае, но поединок был отменен из-за травмы Усика .

Усик в 2018 году стал победителем первого сезона Всемирной боксерский суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Позже украинец защитил титулы в бою с британцем Тони Беллью, а затем решил перейти в тяжелый вес.