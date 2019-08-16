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12:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Менеджер Усика подтвердил, что боксер проведет следующий бой 12 октября

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик проведет первый бой в тяжелой весовой категории 12 октября в Чикаго, заявил менеджер спортсмена Эгис Климас.

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Ранее об этом сообщалось в СМИ. Соперником Усика, вероятно, станет камерунец Карлос Такам. Боксеры должны были провести бой еще в мае, но поединок был отменен из-за травмы Усика.

«12 октября, Чикаго, Усик», — написал Климас в своем аккаунте в Instagram.

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Усик в 2018 году стал победителем первого сезона Всемирной боксерский суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Позже украинец защитил титулы в бою с британцем Тони Беллью, а затем решил перейти в тяжелый вес.

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