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24 августа, источник: ТАСС

Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, он выиграл у обязательного претендента британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Поединок был запланирован на 29 июня в Челябинске, однако был перенесен по организационным причинам. Переговоры о проведении боя в конце августа проходили непросто, поскольку британец отказывался от этой даты, но в конечном итоге подписал контракт на бой. За три недели до поединка Ковалев получил предложение о бое с чемпионом мира по трем престижным версиям в весе до 72,6 кг мексиканцем Саулем Альваресом, за который мог получить рекордный гонорар в карьере, однако ответил отказом.

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Ковалев впервые защитил титул чемпиона мира WBO, который вернул в прошлом поединке благодаря победе над колумбийцем Элейдером Альваресом решением судей. В предыдущем бою Ковалев расстался с поясом, уступив Альваресу в августе 2018 года техническим нокаутом в седьмом раунде.

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Россиянин в пятый раз вышел на ринг после двух поражений от американца Андре Уорда: в ноябре 2016 года он проиграл по очкам спорным судейским решением, после чего воспользовался пунктом в контракте о проведении реванша, но в июне 2017 года снова уступил — техническим нокаутом в восьмом раунде. После этого Ковалев вернул пояс WBO, победив украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде, и защитил титул, выиграв у соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.

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В послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. Он впервые выступил в родном Челябинске. Все билеты на поединок были проданы, самый дешевый стоил 1700 рублей, вместимость арены «Трактор» составляет около 7 тыс. человек.

В послужном списке 28-летнего Ярда теперь 18 побед (17 нокаутом), одно поражение. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. Британец занимал первое место в рейтинге WBO.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Ковалева, это Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA), вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация (IBF), вес до 79,38 кг).

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