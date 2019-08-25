Камбэк Крушителя: Ковалев едва не упал, но сумел нокаутировать Ярда

Источник: РИА "Новости"

Ковалев в бою, прошедшем в субботу в его родном Челябинске, в 11-м раунде нокаутировал обязательного претендента. Для 36-летнего россиянина эта победа стала 34-й при трех неудачах и ничьей. Этот бой с британцем был четвертым для Крушителя в России, ранее Ковалев трижды выходил на ринг в Екатеринбурге. 28-летний Ярд потерпел первое поражение в карьере, в активе боксера также 18 побед (17 — нокаутом).

Россиянин перед боем считался явным фаворитом, и с первых раундов начал доказывать свое превосходство. Ярд, который до боя вел себя очень самоуверенно и обещал нокаутировать более опытного соперника, старался в стартовых отрезках перехватить инициативу, и это ему удалось в пятом раунде, однако затем свои шансы британец раз за разом упустил.

В восьмом раунде Ковалев еле-еле спасся от досрочного поражения, из последних сил стараясь идти в клинч. В этот момент было действительно тревожно за Крушителя, но россиянина спас гонг. Ковалев сумел быстро восстановиться, Ярд же физически совсем сдал. Россиянин выигрывал раунд за раундом, и в итоге в 11-м закончил бой.

После боя Ковалев, которого наградили званием заслуженного мастера спорта России, заявил, что посвятил победу над Ярду соотечественнику Максиму Дадашеву, скончавшемуся в июле.

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«Я очень рад, что зрителям понравилось, чуть-чуть устал, — сказал Ковалев. — Это была уже вторая подготовка к этому бою, так что я немного поплыл, но чисто на опыте сумел поймать дух боя и все-таки забрать победу. Я не ожидал легкого боя, я примерно так и представлял, что бой будет затяжной. Если честно я даже немного удивлён, что я его ударил, изначально рассчитывал на 12 раундов. Был момент, где я немного потерял нить боя, но, слава богу, получилось собраться. В силу своего опыта я не дал ему себя забить».

«Мне уже 36 лет, отдыхать некогда, впереди грандиозные планы. Сегодня прошёл один из пяти боев, которые я запланировал за свою оставшуюся карьеру, осталось ещё четыре», — продолжил российский боксер.

Выступление Ковалева произвело впечатление на главу IBF Дэрила Пиплса. «Ковалев сделал то, что делает всегда. Он показал характер в трудные моменты и довел бой до победы, как настоящий чемпион. Сергей показал боксерское мастерство», — сказал функционер.

Возобновление переговоров с Саулем Альваресом

Еще до встречи с Ярдом команде Ковалева поступило предложение провести бой с обладателем титулов WBA и WBC в среднем весе и регулярным чемпионом WBA во втором среднем весе, одним из самых высокооплачиваемых боксеров мексиканцем Саулем Альваресом.

Сразу после боя россиянин сказал, что хочет встретиться с латиноамериканским спортсменом.

«И если он тоже проявит желание, то я за. Они тоже очень хитро вели эту игру, прижимали меня в тренировочных лагерях, а потом делают предложение, от которого очень трудно отказаться. Но я пообещал Челябинску, что я буду здесь», — сказал чемпион WBO.