Камбэк Крушителя: Ковалев едва не упал, но сумел нокаутировать Ярда
ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг — РИА Новости, Василий
ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг — РИА Новости, Василий
Ковалев в бою, прошедшем в субботу в его родном Челябинске, в 11-м раунде нокаутировал обязательного претендента. Для 36-летнего россиянина эта победа стала 34-й при трех неудачах и ничьей. Этот бой с британцем был четвертым для Крушителя в России, ранее Ковалев трижды выходил на ринг в Екатеринбурге. 28-летний Ярд потерпел первое поражение в карьере, в активе боксера также 18 побед (17 — нокаутом).
Россиянин перед боем считался явным фаворитом, и с первых раундов начал доказывать свое превосходство. Ярд, который до боя вел себя очень самоуверенно и обещал нокаутировать более опытного соперника, старался в стартовых отрезках перехватить инициативу, и это ему удалось в пятом раунде, однако затем свои шансы британец раз за разом упустил.
В восьмом раунде Ковалев
«Я очень рад, что зрителям понравилось,
«Мне уже 36 лет, отдыхать некогда, впереди грандиозные планы. Сегодня прошёл один из пяти боев, которые я запланировал за свою оставшуюся карьеру, осталось ещё четыре», — продолжил российский боксер.
Выступление Ковалева произвело впечатление на главу IBF Дэрила Пиплса. «Ковалев сделал то, что делает всегда. Он показал характер в трудные моменты и довел бой до победы, как настоящий чемпион. Сергей показал боксерское мастерство», — сказал функционер.
Еще до встречи с Ярдом команде Ковалева поступило предложение провести бой с обладателем титулов WBA и WBC в среднем весе и регулярным чемпионом WBA во втором среднем весе, одним из самых высокооплачиваемых боксеров мексиканцем Саулем Альваресом.
«И если он тоже проявит желание, то я за. Они тоже очень хитро вели эту игру, прижимали меня в тренировочных лагерях, а потом делают предложение, от которого очень трудно отказаться. Но я пообещал Челябинску, что я буду здесь», — сказал чемпион WBO.
Промоутер Ковалева Кэти Дува заявила, что стороны снова вернуться к переговорам. «Ковалев показал, что он настоящий чемпион. Он был лучше соперника. Да, было немного волнительно в восьмом раунде, но Сергей показал характер и восстановился, — заметила она. — Надеюсь, нам удастся договориться с Канело. Будем возобновлять переговоры. Мы говорили о том, чтобы провести этот бой в конце года».