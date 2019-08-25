Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Краснодар-2
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Ним
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Химки
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Енисей
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
18:00
Алавес
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
18:00
Мальорка
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Бернли
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чертаново
Томь
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Рубин
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Спартак
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Луч
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чайка
Текстильщик
Футбол. Зарубежный
19:00
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
20:00
Леганес
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
21:30
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Брешиа
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
СПАЛ
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Бетис
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Армавир
30
Все события
Фоторепортажи
12Самая сексуальная спортсменка мира показала новые фото
20Артем Дзюба. Путь воина
09:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Камбэк Крушителя: Ковалев едва не упал, но сумел нокаутировать Ярда

ЧЕЛЯБИНСК, 25 авг — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Сергей Ковалев был на волоске от поражения в бою с британцем Энтони Ярдом, но в итоге сумел нокаутировать соперника и защитить чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ковалев в бою, прошедшем в субботу в его родном Челябинске, в 11-м раунде нокаутировал обязательного претендента. Для 36-летнего россиянина эта победа стала 34-й при трех неудачах и ничьей. Этот бой с британцем был четвертым для Крушителя в России, ранее Ковалев трижды выходил на ринг в Екатеринбурге. 28-летний Ярд потерпел первое поражение в карьере, в активе боксера также 18 побед (17 — нокаутом).

Россиянин перед боем считался явным фаворитом, и с первых раундов начал доказывать свое превосходство. Ярд, который до боя вел себя очень самоуверенно и обещал нокаутировать более опытного соперника, старался в стартовых отрезках перехватить инициативу, и это ему удалось в пятом раунде, однако затем свои шансы британец раз за разом упустил.

В восьмом раунде Ковалев еле-еле спасся от досрочного поражения, из последних сил стараясь идти в клинч. В этот момент было действительно тревожно за Крушителя, но россиянина спас гонг. Ковалев сумел быстро восстановиться, Ярд же физически совсем сдал. Россиянин выигрывал раунд за раундом, и в итоге в 11-м закончил бой.

После боя Ковалев, которого наградили званием заслуженного мастера спорта России, заявил, что посвятил победу над Ярду соотечественнику Максиму Дадашеву, скончавшемуся в июле.
Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

«Я очень рад, что зрителям понравилось, чуть-чуть устал, — сказал Ковалев. — Это была уже вторая подготовка к этому бою, так что я немного поплыл, но чисто на опыте сумел поймать дух боя и все-таки забрать победу. Я не ожидал легкого боя, я примерно так и представлял, что бой будет затяжной. Если честно я даже немного удивлён, что я его ударил, изначально рассчитывал на 12 раундов. Был момент, где я немного потерял нить боя, но, слава богу, получилось собраться. В силу своего опыта я не дал ему себя забить».

«Мне уже 36 лет, отдыхать некогда, впереди грандиозные планы. Сегодня прошёл один из пяти боев, которые я запланировал за свою оставшуюся карьеру, осталось ещё четыре», — продолжил российский боксер.

Выступление Ковалева произвело впечатление на главу IBF Дэрила Пиплса. «Ковалев сделал то, что делает всегда. Он показал характер в трудные моменты и довел бой до победы, как настоящий чемпион. Сергей показал боксерское мастерство», — сказал функционер.

Возобновление переговоров с Саулем Альваресом

Еще до встречи с Ярдом команде Ковалева поступило предложение провести бой с обладателем титулов WBA и WBC в среднем весе и регулярным чемпионом WBA во втором среднем весе, одним из самых высокооплачиваемых боксеров мексиканцем Саулем Альваресом.

Сразу после боя россиянин сказал, что хочет встретиться с латиноамериканским спортсменом.

«И если он тоже проявит желание, то я за. Они тоже очень хитро вели эту игру, прижимали меня в тренировочных лагерях, а потом делают предложение, от которого очень трудно отказаться. Но я пообещал Челябинску, что я буду здесь», — сказал чемпион WBO.

Промоутер Ковалева Кэти Дува заявила, что стороны снова вернуться к переговорам. «Ковалев показал, что он настоящий чемпион. Он был лучше соперника. Да, было немного волнительно в восьмом раунде, но Сергей показал характер и восстановился, — заметила она. — Надеюсь, нам удастся договориться с Канело. Будем возобновлять переговоры. Мы говорили о том, чтобы провести этот бой в конце года».

«Ярд в конце сдулся»: менеджер Ковалева — о бое
Во время загрузки произошла ошибка.
03:57 (мск)© Ньюстюб
 Красавица-модель из Казахстана, на которой тайно женился чемпион мира
Татьяна Тарасова: Медведевой с самодеятельностью надо заканчивать
Два проката за час. Константинова выступила за сборную мира
4500 шарфов на церковной службе. Так болеют в Германии
Минаков и Харитонов нокаутировали американцев в Bellator
У ЦСКА проблемы. Когда вернется настоящий Влашич?
СМИ: Тельо отказался от предложений «Краснодара» и «Спартака»
Что думает Квят о перестановках в «Ред Булл» и будущем
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь