Ковалев готов к Канело. И он его побьет

Источник: Спорт-Экспресс

Сергей Ковалев в поединке с Энтони Ярдом показал бой, который достоин введения в зал боксерской славы. Россиянин по праву получил после поединка звание заслуженного мастера спорта. И даже в трудном положении в течение боя — то, что он сделал — намного больше чем опыт. В восьмом раунде он практически не дал отдыха своему атакующему сопернику. Он все время находился на дистанции, которая не давала Ярду не секунды перерыва. Сопернику, который, казалось бы, был близок к завершению боя, Сергей создал очень большие неудобства. Блестящая работа передней рукой решила судьбу боя. В 11-м раунде он просто казнил Энтони и завершил свою работу.

Что произошло? В восьмом раунде у Ярда неожиданно получился мало кому заметный удар по корпусу. А ведь основные проблемы всегда вызывают именно те удары, которые боксер не видит или не ожидает. В тот момент, когда Ковалев был на выдохе и делал шаг в сторону, у него открылся корпус, и Ярд сильно пробил по печени. В момент этого спазма Ярд начал результативную атаку.

Я нахожу это случайностью. Потому что в подготовке англичанина было много странностей. Он едва ли не единственный боксер в истории, который не спаррингует. Его тренер, который до этого не подготовил никого (как у нас говорят, даже ни одного кандидата в мастера спорта), вдруг забрался на такую вершину. Ему противостояла такая величина как Бадди Макгирт, который все это учел. Ярду не хватало того, что нарабатывается в спаррингах. Он значительно облегчил работу Ковалеву отсутствием боевой практики. Ведь спарринги — это такой важный элемент, спросите сто боксеров, и каждый скажет вам, что без этого никуда. Ему делали это замечание, но он не послушался…

Ярд был самоуверенным вместе со своим тренером и промоутером. Ведь это большая редкость, чтобы Фрэнк Уоррен присутствовал на выездных боях своих боксеров. Он наверняка готовил какую-то вещь, подобную победе Рикки Хаттона над Костей Цзю. Чтобы забрать все лавры и пойти дальше. Но нарвался на самого Сергея Ковалева и на его организованную команду.

Бой стал очень большим мотиватором заниматься боксом, и я уверен, что Сергей Ковалев — желанный гость во всех школах бокса, на всех соревнованиях на всю оставшуюся жизнь. Ему нужно приготовиться к приятным переменам, но он это заслужил.

Буду одним из немногих, скажу свое мнение — Ковалеву есть чем побеждать Сауля Альвареса. Во-первых, это превосходство в габаритах. Во-вторых, превосходство в опыте. И, конечно, если взять всех соперников ло — его команда всегда избегала тех, кто может нанести ему подобный урон. Кто бы ни был, при всем уважении к Геннадию Головкину, были одних габаритов с мексиканцем. А сам Головкин был уже не на пике. А Ковалев может преподнести Канело большой сюрприз.

Школа бокса у Сергея гораздо мощнее, чем у Сауля Альвареса. Канело провел в любителях не больше 45 боев, у Ковалева их порядка 250. И здесь действительно будет играть роль школа и, конечно, огромный опыт. Многое Сергей уже получил от сотрудничества с Бадди Макгиртом. Многое ему удалось как боксеру, но и как тренером им много вписано в историю. Появление этого тренера дало Сергею то, что ему так не хватало. Это настоящий наставник.

Я уже слышал от штаба Канело мнение, что Ковалев — «легкая добыча». Просто Канело не с кем драться, а так он готов легко побить всех, кто вокруг него. Но я бы на их месте так не думал, а готовился бы к испытанию. Но, пожалуй, пусть думают.

Это будет бой для платного телевидения, вне всяких сомнений. Сергей и так был боксером канала HBO, закатывал такие бои, побеждал всех, кто становился на его пути. Это редкий случай, когда так удалось боксеру реализоваться.