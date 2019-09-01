Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Рома
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Монако
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетико
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:00
Эспаньол
Гранада
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Верона
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Реал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лилль
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Краснодар
24
Все события
Фоторепортажи
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
14Образы Евгении Медведевой
17:00 (мск), источник: ТАСС

Следующий конгресс Международной ассоциации бокса пройдет 13 декабря в Лозанне

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следующий конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA) состоится 13 декабря в Лозанне (Швейцария). Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома AIBA Умар Кремлев.

Наверх

В субботу в Стамбуле прошел исполком AIBA, в ходе которого марокканец Мохаммед Мустасан вернулся на пост исполняющего обязанности президента организации. Также по итогам голосования исполкома был отстранен от должности исполнительный директор организации Том Вирджетс.

«Конгресс AIBA пройдет 13 декабря в Лозанне. Там мы будем принимать изменения в устав AIBA, которые позволят организации полностью соответствовать уставу Международного олимпийского комитета (МОК)», — сказал Кремлев.

Ранее МОК лишил признания AIBA, но сохранил боксерский турнир в программе Игр-2020 в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики. Также МОК выступал против избрания Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью.

Рахимов стал исполняющим обязанности главы AIBA 28 января 2018 года. Ранее он возглавлял Азиатскую конфедерацию бокса, а также занимал пост вице-президента Международной ассоциации бокса. 3 ноября 2018 года на конгрессе AIBA в Москве Рахимов был избран президентом организации на постоянной основе. В марте 2019 года Рахимов покинул пост президента AIBA, исполняющим обязанности президента организации был назначен Мустасан.

 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
СМИ: Окружение Неймара подтвердило, что он остается в ПСЖ
«Краснодар» вышел на первое место после матча с шестью голами
Чудо-гол. Пушка «Авангарда» пробила чемпиона КХЛ
Гогуа подарил ЦСКА первый камбэк больше чем за год
Пилот «Феррари» Леклер впервые победил на этапах «Формулы-1»
«Спартак» принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
Российские волейболистки вышли в 1/4 финала чемпионата Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь