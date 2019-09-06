Сборная Казахстана по боксу отправилась на чемпионат мира в России
Сборная Казахстана по боксу отправилась на чемпионат мира-2019 в российском Екатеринбурге.
Сборная Казахстана по боксу отправилась на чемпионат мира-2019 в российском Екатеринбурге.
В заявку на турнир включены Сакен Бибосынов (до 52), Кайрат Ералиев (до 57), Закир Сафиуллин (до 63), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75), Бекзат Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91), Камшыбек Кункабаев (свыше 91).
ЧМ-2019 пройдет с 8 по 22 сентября. Всего в турнире примут участие 488 боксеров в из 91 страны, что станет рекордом в истории проведения ЧМ.