Сборная Казахстана по боксу отправилась на чемпионат мира в России

В заявку на турнир включены Сакен Бибосынов (до 52), Кайрат Ералиев (до 57), Закир Сафиуллин (до 63), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75), Бекзат Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91), Камшыбек Кункабаев (свыше 91).