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20:07 (мск), источник: Sport24

Вдова боксера Дадашева: После смерти Макса мне звонил лишь его брат и то, чтобы потребовать деньги

Елизавета, жена погибшего российского боксера Максима Дадашева, рассказала, в каких отношениях она состоит с родственниками своего мужа.

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Источник: AP 2019

«После смерти Макса мне звонил только его брат и только для того, чтобы потребовать деньги. Его родственники ни разу не спросили, как мой ребенок, хотя он потерял отца. Ни разу не изъявили желания приехать, посмотреть на него. Им пофигу на него. Даже в такой момент! На третий день после похорон они начали мне звонить и говорить, что хотят 30% от всего имущества. Я не знаю, о каком имуществе они говорят… Я им сказала, что если вы звоните только по денежным вопросам, то все будет решаться через суд. Если вы даже не интересуетесь, как себя чувствует ребенок, разговаривать с вами нет никакого желания!» — цитирует Елизавету Sports.ru.

Максим Дадашев скончался в результате полученных травм во время боя с Субриэлем Матиасом, который состоялся в США 20 июля. Российский боксер потерял сознание после того, как покинул ринг. Спортсмена доставили в больницу, где врачи диагностировали отек мозга. 23 июля 28-летнего Дадашева не стало.

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