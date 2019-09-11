Вдова боксера Дадашева: После смерти Макса мне звонил лишь его брат и то, чтобы потребовать деньги

«После смерти Макса мне звонил только его брат и только для того, чтобы потребовать деньги. Его родственники ни разу не спросили, как мой ребенок, хотя он потерял отца. Ни разу не изъявили желания приехать, посмотреть на него. Им пофигу на него. Даже в такой момент! На третий день после похорон они начали мне звонить и говорить, что хотят 30% от всего имущества. Я не знаю, о каком имуществе они говорят… Я им сказала, что если вы звоните только по денежным вопросам, то все будет решаться через суд. Если вы даже не интересуетесь, как себя чувствует ребенок, разговаривать с вами нет никакого желания!» — цитирует Елизавету Sports.ru.