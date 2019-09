«Данияр Елеусинов выходит под Welcome to the Terrordome, как Майк Тайсон, а затем через две минуты разрывает Решарда Хикса, как Тайсон. Пришло время усилить его. Он готов быть в рейтинге и перейти к конкуренции», — написал Сонгалия в своем твиттере.