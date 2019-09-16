«Я дважды побил Ковалева». Андре Уорд ответил на предложение вернуться ради боя с «Канело»

Источник: AP 2019

2 ноября в Лас-Вегасе (США) Альварес попытается покорить четвертый дивизион — подерется с чемпионом WBO в полутяжах россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО).

Комментирует Уорд: «Ну, начнем с того, что Альварес не бросит мне вызов. Все же есть разница. Я вам не Ковалев. Я Ковалева побеждал, причем дважды. Понимаю, к чему такие вопросы. СМИ нравятся “сенсационные” заголовки новостей. Но вы забываете, что я завершил карьеру, хоть у меня на руках было отличное в финансовом плане предложение. И я говорю не о предложении на несколько миллионов, а о нескольких десятках миллионов долларов США. Так что если Альварес победит Ковалева, то да благословит его бог».

«Шансы Альвареса? Я уже как-то говорил об этом, — размышляет Уорд. — Много вопросов. Например, его вес. Я не знаю, попытается ли он набрать вес или сделает ставку на скорость. Я не знаю, как обстоят дела с его травмированным коленом. А я не понаслышке знаю, что такое травма колена. Не знаю, как “Канело” будет сокращать дистанцию в первой половине боя. Думаю, если он затащит бой за экватор, то его шансы возрастут. Но вариантов много. В любом случае, это отличный бой. Не сомневаюсь».