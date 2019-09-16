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14:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Я дважды побил Ковалева». Андре Уорд ответил на предложение вернуться ради боя с «Канело»

Легенда бокса, завершивший в сентябре 2017 года карьеру американец Андре Уорд исключает свой камбэк даже ради боя с самым финансово привлекательным бойцом современности мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Об этом пишет vRINGe.com.

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Источник: AP 2019

2 ноября в Лас-Вегасе (США) Альварес попытается покорить четвертый дивизион — подерется с чемпионом WBO в полутяжах россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО).

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Комментирует Уорд: «Ну, начнем с того, что Альварес не бросит мне вызов. Все же есть разница. Я вам не Ковалев. Я Ковалева побеждал, причем дважды. Понимаю, к чему такие вопросы. СМИ нравятся “сенсационные” заголовки новостей. Но вы забываете, что я завершил карьеру, хоть у меня на руках было отличное в финансовом плане предложение. И я говорю не о предложении на несколько миллионов, а о нескольких десятках миллионов долларов США. Так что если Альварес победит Ковалева, то да благословит его бог».

«Шансы Альвареса? Я уже как-то говорил об этом, — размышляет Уорд. — Много вопросов. Например, его вес. Я не знаю, попытается ли он набрать вес или сделает ставку на скорость. Я не знаю, как обстоят дела с его травмированным коленом. А я не понаслышке знаю, что такое травма колена. Не знаю, как “Канело” будет сокращать дистанцию в первой половине боя. Думаю, если он затащит бой за экватор, то его шансы возрастут. Но вариантов много. В любом случае, это отличный бой. Не сомневаюсь».

Уорд дважды встречался с Ковалевым. В ноябре 2016 года отобрал титулы по версиям WBA, IBF, WBO, одержав спорную победу и побывав по ходу боя в нокдауне. В июне 2017 года в реванше остановил россиянина досрочно. С тех пор больше в ринг американец не выходил.
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