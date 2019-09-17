Геннадий Головкин официально получил шанс завоевать два титула чемпиона мира в следующем бою

На кону в предстоящем поединке также будет вакантный титул IBO. Об этом Международная боксерская организация объявила на своем официальном сайте.

Последним обладателем титула IBO был как раз Головкин, который владел им с 2011 по 2018 год. Пояс IBF принадлежал казахстанцу с 2015 по 2018 год. Также казахстанец с 2010 по 2018 был чемпионом WBA, а с 2016 по 2018 — чемпионом WBC.