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17 сентября, источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин официально получил шанс завоевать два титула чемпиона мира в следующем бою

Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в бою с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) вместе с вакантным титулом IBF поборется за еще один пояс чемпиона мира в среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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На кону в предстоящем поединке также будет вакантный титул IBO. Об этом Международная боксерская организация объявила на своем официальном сайте.

Последним обладателем титула IBO был как раз Головкин, который владел им с 2011 по 2018 год. Пояс IBF принадлежал казахстанцу с 2015 по 2018 год. Также казахстанец с 2010 по 2018 был чемпионом WBA, а с 2016 по 2018 — чемпионом WBC.

Отметим, что титул IBO cчитается пятым по престижности в профи-боксе. Например, для звания абсолютного чемпиона мира нужны только пояса WBC, WBA (Super), WBO и IBF.

Бой Головкин — Деревянченко станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в американском Нью-Йорке.

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