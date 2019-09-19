Ковалев потроллил «Канело» за уклонение от боя с Головкиным
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (34−3−1, 29 KO) потроллил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в преддверии их очного поединка.
Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (34−3−1, 29 KO) потроллил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в преддверии их очного поединка.
Ковалев опубликовал сториз в своем Instagram с фотоколлажом на известный мем, который используется, чтобы показать отрицательное и положительное отношение к двум похожим объектам.
Так, на его первой части «Канело» отмахивается от боев против казахстанца Геннадия Головкина, американца Деметриуса Андраде, британца Билли Джо Сондерса и Джермалла Чарло из США. На его второй части мексиканец одобряет поединок с россиянином, который предстает в образе старика.
Бой «Канело» — Ковалев состоится 2 ноября в
Хотя ожидалось, что в сентябре Альварес проведет третий бой с Головкиным, но мексиканец отказался и вместо этого попытается покорить четвертый дивизион в карьере. Сам GGG 5 октября может вернуть себе звание чемпиона мира — поборется с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.
Ровно год назад «Канело» решением большинства судей победил Головкина в