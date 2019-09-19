Ковалев потроллил «Канело» за уклонение от боя с Головкиным

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Ковалев опубликовал сториз в своем Instagram с фотоколлажом на известный мем, который используется, чтобы показать отрицательное и положительное отношение к двум похожим объектам.

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Так, на его первой части «Канело» отмахивается от боев против казахстанца Геннадия Головкина, американца Деметриуса Андраде, британца Билли Джо Сондерса и Джермалла Чарло из США. На его второй части мексиканец одобряет поединок с россиянином, который предстает в образе старика.

Бой «Канело» — Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул WBO, принадлежащий россиянину.

Хотя ожидалось, что в сентябре Альварес проведет третий бой с Головкиным, но мексиканец отказался и вместо этого попытается покорить четвертый дивизион в карьере. Сам GGG 5 октября может вернуть себе звание чемпиона мира — поборется с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.