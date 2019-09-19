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09:02 (мск), источник: Vesti.kz

Ковалев потроллил «Канело» за уклонение от боя с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (34−3−1, 29 KO) потроллил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в преддверии их очного поединка.

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фотографий
9
фотографий

Ковалев опубликовал сториз в своем Instagram с фотоколлажом на известный мем, который используется, чтобы показать отрицательное и положительное отношение к двум похожим объектам.

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Так, на его первой части «Канело» отмахивается от боев против казахстанца Геннадия Головкина, американца Деметриуса Андраде, британца Билли Джо Сондерса и Джермалла Чарло из США. На его второй части мексиканец одобряет поединок с россиянином, который предстает в образе старика.

Бой «Канело» — Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул WBO, принадлежащий россиянину.

Хотя ожидалось, что в сентябре Альварес проведет третий бой с Головкиным, но мексиканец отказался и вместо этого попытается покорить четвертый дивизион в карьере. Сам GGG 5 октября может вернуть себе звание чемпиона мира — поборется с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.

Ровно год назад «Канело» решением большинства судей победил Головкина в матче-реванше, когда нанес казахстанцу первое поражение в карьере и отобрал у него все титулы. Их первый поединок, который состоялся 16 сентября 2017 года также в Лас-Вегасе, закончился спорной ничьей.

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