Альварес рассказал о рисках в поединке с Ковалевым

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«Это рисковый поединок для меня, так как Ковалев действительно тяжелее, сильнее и больше меня. Но мои навыки и сила помогут мне в этом бою», — заявил Альварес. Он добавил, что поединок станет для него одним из самых сложных в карьере, а для боксерского мира — историческим.

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Ковалев и Альварес договорились о поединке 13 сентября. Бой пройдет 2 ноября в США.

Ковалев — чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. 24 августа он защитил титул, нокаутировав британца Энтони Ярда. Россиянин провел 38 поединков на профессиональном ринге. На его счету 34 победы (29 из них нокаутом). Он также потерпел три поражения. Один бой завершился ничьей.