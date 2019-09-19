Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Адмирал
Футбол. Еврокубки
19:55
АПОЭЛ
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Севилья
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К
Мальме
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Лугано
Футбол. Еврокубки
19:55
Базель
Краснодар
Футбол. Еврокубки
19:55
Хетафе
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Спортинг
Футбол. Еврокубки
19:55
ЛАСК
Русенборг
Футбол. Еврокубки
19:55
Ренн
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
ЧФР
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:55
Айнтрахт Ф
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Стандард Л
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Вольфсбург
Александрия
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия М
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брага
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
АЗ
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
14«Зенит» увез ничью из Лиона
11:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Альварес рассказал о рисках в поединке с Ковалевым

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал предстоящий поединок против россиянина Сергея Ковалева. Его слова приводит BoxingScene.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Это рисковый поединок для меня, так как Ковалев действительно тяжелее, сильнее и больше меня. Но мои навыки и сила помогут мне в этом бою», — заявил Альварес. Он добавил, что поединок станет для него одним из самых сложных в карьере, а для боксерского мира — историческим.

Читайте также
Ковалев потроллил «Канело» за уклонение от боя с Головкиным

Ковалев и Альварес договорились о поединке 13 сентября. Бой пройдет 2 ноября в США.

Ковалев — чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. 24 августа он защитил титул, нокаутировав британца Энтони Ярда. Россиянин провел 38 поединков на профессиональном ринге. На его счету 34 победы (29 из них нокаутом). Он также потерпел три поражения. Один бой завершился ничьей.

Альварес владеет поясами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в среднем весе. За свою карьеру он одержал 52 победы (35 нокаутом), потерпел одно поражение, также на его счету две ничьи.

Читайте также
 Последние дни жизни умершего от неизлечимой болезни экс-игрока «Зенита»
Этот вратарь весил 170 кг. Он ломал перекладины и соперников
Зидан уже не тянет, Куртуа ужасен. «Реал», что с тобой?
Почему возвращение Кокорина — правильное решение для «Зенита»
«Человек-эпоха». Константину Цзю — 50 лет
«Это край». ЦСКА стартует в Лиге Европы в 40-тысячной деревне
Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Голкипер «Байера» о матче с «Локомотивом»: Команда разочарована
Издание France Football учредило премию имени Льва Яшина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь