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30 сентября, источник: Vesti.kz

«Если не c “Канело”». Головкина раскусили и узнали следующего соперника после боя за два титула

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) определился с планами после титульного боя с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО). Такою версию выдвинул журналист Boxingnews24.com Барри Холбрук.

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По его мнению, следующим соперником GGG может стать польский боксер Камил Шеремета (20−0, 4 КО), владеющий титулом чемпиона Европы в среднем весе. Последний выступит в андеркарте боя Головкин — Деревянченко, его соперником станет мексиканец Оскар Кортес (27−4, 14 КО).

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«Включение Шереметы в андеркарт боя Головкин — Деревянченко является огромным намеком на то, что поляк может стать следующим оппонентом GGG, если Геннадий не заполучит третий бой с “Канело”. 29-летний Шеремета — следующий претендент с наивысшим рейтингом по линии IBF после Деревянченко (№ 1) и Головкина (№ 3). Резюме Камиля полно побед над проходными соперниками. Для Головкина такой бой стал бы шагом назад после мисматча со Стивом Роллсом. Досадно, что GGG больше не принимает поединки с более известными именами. Это будет чрезвычайно легкая победа для Головкина, но это никак не поможет ему привлечь новых подписчиков на DAZN. Для этого Геннадию необходимо сфокусироваться на встречах с серьезной оппозицией вроде Деметриуса Андраде, Каллума Смита, “Канело” Альвареса, Калеба Планта, Джермалла и Джермелла Чарло, Джаррета Херда или Давида Бенавидеса. Шеремета будет оппонентом того же типа, что мы недавно видели у Тайсона Фьюри, когда он дрался с Томом Шварцем и Отто Валлином», — написал автор.

Напомним, бой Головкина с Деревянченко станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. На кону в поединке будут стоять два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее GGG уже владел.

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