«Если не c “Канело”». Головкина раскусили и узнали следующего соперника после боя за два титула

«Включение Шереметы в андеркарт боя Головкин — Деревянченко является огромным намеком на то, что поляк может стать следующим оппонентом GGG, если Геннадий не заполучит третий бой с “Канело”. 29-летний Шеремета — следующий претендент с наивысшим рейтингом по линии IBF после Деревянченко (№ 1) и Головкина (№ 3). Резюме Камиля полно побед над проходными соперниками. Для Головкина такой бой стал бы шагом назад после мисматча со Стивом Роллсом. Досадно, что GGG больше не принимает поединки с более известными именами. Это будет чрезвычайно легкая победа для Головкина, но это никак не поможет ему привлечь новых подписчиков на DAZN. Для этого Геннадию необходимо сфокусироваться на встречах с серьезной оппозицией вроде Деметриуса Андраде, Каллума Смита, “Канело” Альвареса, Калеба Планта, Джермалла и Джермелла Чарло, Джаррета Херда или Давида Бенавидеса. Шеремета будет оппонентом того же типа, что мы недавно видели у Тайсона Фьюри, когда он дрался с Томом Шварцем и Отто Валлином», — написал автор.