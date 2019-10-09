Боксер Уизерспун заменит провалившего допинг-тест соперника Усика

Усик объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию в марте. Дебютный поединок 32-летнего украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика. Позднее соперником украинца был назначен голландец Тайрон Спонг, но он провалил допинг-тест накануне поединка. Поединок между Усиком и Уизерспуном пройдет 12 октября в Чикаго.