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16:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион мира по боксу вылетел из Ferrari на огромной скорости и выжил

Американский боксер Эррол Спенс попал в аварию в Далласе. Об этом сообщает The Mirror.

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Источник: Reuters

По информации издания, Спенс управлял автомобилем Ferrari на высокой скорости с непристегнутым ремнем безопасности. На одном из поворотов машину боксера вынесло с трассы. Автомобиль несколько раз перевернулся, и водитель вылетел из него. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

29 сентября Спенс победил соотечественника Шона Портера и защитил титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF), а также завоевал чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе. На счету 29-летнего спортсмена 26 побед, из которых 21 нокаутом, и ни одного поражения.

В августе этого года двукратный олимпийский чемпион по бегу кениец Дэвид Рудиша выжил после лобового столкновения с автобусом. Спортсмена доставили в больницу, где у него не было обнаружено никаких травм.

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