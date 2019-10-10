Чемпион мира по боксу вылетел из Ferrari на огромной скорости и выжил

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По информации издания, Спенс управлял автомобилем Ferrari на высокой скорости с непристегнутым ремнем безопасности. На одном из поворотов машину боксера вынесло с трассы. Автомобиль несколько раз перевернулся, и водитель вылетел из него. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

29 сентября Спенс победил соотечественника Шона Портера и защитил титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF), а также завоевал чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе. На счету 29-летнего спортсмена 26 побед, из которых 21 нокаутом, и ни одного поражения.