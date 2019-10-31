Ломаченко вошел в группу МОК по организации квалификации боксерского турнира

Источник: AP 2019

Украинский боксер Василий Ломаченко стал одним из 10 членов группы. В нее вошли по два спортсмена (мужчина и женщина) от каждой континентальной федерации. Помимо Ломаченко, Европу представляет француженка Сара Орамун, от Азии в группу вошли китаец Ху Цзяньгуань и индийская спортсменка Мэри Ком, от Африки — нигериец Лукмо Лаваль и представительница Марокко Хадижа эль-Марди, от Америки — кубинец Хулио Сезар ла Круз Пераза и американка Микаэла Майер, от Океании — новозеландец Дэвид Ньика и австралийка Шелли Уоттс.

«Рабочая группа МОК по боксу ставит интересы боксеров на первое место, — заявил председатель рабочей группы МОК по боксу Моринари Ватанабэ. — Мы восхищены составом группы представителей и надеемся на тесное сотрудничество в принятии всех решений и планировании мероприятий, чтобы спортсмены активно сотрудничали с нами».

Ломаченко объединил три титула чемпиона мира по престижным версиям, защитив пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевав вакантное звание Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 кг, победив по очкам британца Люка Кэмпбелла в 12-раундовом поединке в Лондоне, который прошел в ночь с 31 августа на 1 сентября. В послужном списке 31-летнего Ломаченко 14 побед (10 нокаутом) и одно поражение. В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы — золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008).



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Проведение турнира по боксу на Олимпийских играх 2020 года

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года. Решение было принято после начала расследования в отношении Международной ассоциации бокса (AIBA), ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

С 3 по 14 февраля 2020 года пройдет квалификационный турнир в регионе Азия/Океания в китайском Ухане, с 20 по 29 февраля состоится африканская квалификация в Дакаре (Сенегал), с 1 по 24 марта пройдет европейский отбор в Лондоне, с 26 марта по 3 апреля состоится американская квалификация в Буэнос-Айресе, с 13 по 20 мая в Париже пройдет мировая квалификация, в которой смогут принять участие только те спортсмены, кто еще не сумел завоевать путевку на Игры.