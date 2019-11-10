Мейвезер не будет драться с Пакьяо или Альваресом
Глава компании Mayweather Promotions Леонард Эллберн сообщил, что бывший чемпион мира Флойд
Глава компании Mayweather Promotions Леонард Эллберн сообщил, что бывший чемпион мира Флойд
«Флойд — такой человек, что он бы уже объявил о возвращении, если бы хотел. Бой с Пакьяо? Нет, его не будет. Возможный переход в полутяжёлый вес для боя с Саулем Альваресом? Тоже нет.
Мы прекрасно знаем, что делаем. Мы создали величайшую звезду в мире спорта. Флойд стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, — Эллберна IB Times.
Слухи о возможном реванше Мейвезера и Пакьяо появились после того, как американец обещал снова побить соперника при встрече. Пакьяо уже давно говорит о желании провести повторный бой с Флойдом.