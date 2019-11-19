Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев сделал крайне провокационное заявление, комментируя поражение от мексиканца Сауля Альвареса.

Мало того, что спортсмен отметил отсутствие шансов победить прославленного оппонента, так еще и прошелся по собственным болельщикам, ставивших деньги на его победу.

Учитывая условия, в которые я был поставлен перед поединком с Канело, было невозможно победить, подойти в нужной форме, в которой можно было бы выиграть у этого кабанчика. Кто в это все верил, кто поставил деньги — алчность сыграла с вами злую шутку. Могу смело заявить, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы посчитали, что я смогу победить. У меня не было веса у меня не было. Я залез в данную весовую категорию муками и бессонными ночами. Конечно, было финансово интересное предложение. Альварес и его команда все просчитали. У меня была одна подготовка, потом поединок перенесли на август, вторая подготовка. Затем третья подготовка. Организм был истощен. Я просто не понимаю, как до 11-го раунда дожил, когда уже после седьмого «бензин» заканчивался. Сергей Ковалев российский боксер

Все это Ковалев сказал во время видеотрансляции в Instagram.

А незадолго до этого отечественный спортсмен поделился мнением относительно болельщиков, раскритиковавших его выступление в поединке с Канело.

«Я удивлен мнением диванных экспертов касаемо моего боя. Хочу поблагодарить всех адекватных и понимающих, что к чему и по чем, кто ценит мои труды и риски в этом виде спорта под названием бокс. Благодарю! Хочу сказать одно: все, что я делаю в своей жизни, это исключительно для своего будущего и будущего своей семьи, родных мне людей. За все слава Богу», — писал боксер в соцсети.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4pt5j4A1XY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4pt5j4A1XY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4pt5j4A1XY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-09T16:44:15+00:00">9 Ноя 2019 в 8:44 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что что одно из самых ожидаемых противостояний этого года прошло в рамках вечера боев в Лас-Вегасе 3 ноября. На нем Ковалев и Альварес сражались за принадлежавший на тот момент россиянину титул чемпиона в полутяжелой весовой категории WBO.

Что интересно, ради сотворения истории Канело поднимался сразу на две (!) весовые категории: в случае триумфа Альварес становился третьим мексиканцем в истории, кому удавалось брать пояса сразу в четырех категориях. Ранее подобное удавалось лишь Эрику Моралесу и Хуану Мануэлю Маркесу.



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И сенсации в итоге не случилось. Да, Крушитель выбрасывал удары в два раза чаще оппонента (745 — 345), однако за Канело оставалась статистика по точности попаданий (115 — 133). Этот показатель и стал в итоге решающим в противостоянии.

В чемпионских раундах выносливость Сергея упала, поэтому в 11-й трехминутке бронебойные удары мексиканской суперзвезды стали роковыми. Альварес сначала пробил защиту Сергея у канатов, отправив оппонента в «стоячий нокдаун», а затем добил поплывшего оппонента.

Впоследствии мексиканец за бой получил гарантированные $35 млн, в то время как Ковалев довольствовался лишь $3 млн — более чем в 10 раз меньше.

Подводя итоги исторического боя, Альварес отдал должное своему сопернику, добавив, что задержка боя из-за трансляции турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке ничуть не сказалась на его настрое.

Благодарю всех зрителей в зале. Очередной шаг в моей карьере, моей истории — прошу вас набраться терпения, ведь Канело творит историю! Мое большое уважение Сергею Ковалеву. Он великий воин, но мы выполнили план на поединок, который начался с задержкой. Теперь я планирую вернуться в средний вес, но для начала отдохну. Посмотрим, какие возможности появятся дальше. Я жажду больших боев. Хочу подарить Мексике еще больше побед. Головкин? Он не представляет для меня вызова. Я победил его по результатам 24 раундов. Но если появится хорошее бизнес-предложение, почему бы и нет? Сауль Альварес мексиканский боксер

Что же касается отечественного боксера, то россиянин в третий раз в карьере потерял титул чемпиона мира в полутяжелом дивизионе.

«Это был хороший опыт для меня. Он великий чемпион. У меня было мало времени на восстановление после последнего боя, но все нормально. Мое уважение Альваресу. Он творит историю, и спасибо ему за поддержку», — говорил на пресс-конференции Ковалев, сделав акцент на том, что, несмотря на критику, он не собирается вешать боксерские перчатки на гвоздь и постарается вновь стать абсолютным чемпионом мира в своем дивизионе.