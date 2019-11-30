Попавший в страшную аварию чемпион мира анонсировал возвращение на ринг
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26−0, 21 КО) планирует вернуться на ринг в 2020 году, передает boxingnews24.com.
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26−0, 21 КО) планирует вернуться на ринг в 2020 году, передает boxingnews24.com.
Боксер попал в аварию в октябре и проходит восстановление.
«Невозможно сломать то, что не ломается. Будьте готовы к 2020 году», — сказал Спенс.
Напомним, что он попал в серьезное ДТП. «Феррари» Спенса перевернулась несколько раз, а он сам вылетел из машины и получил серьезные травмы.