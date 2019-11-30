Попавший в страшную аварию чемпион мира анонсировал возвращение на ринг

«Невозможно сломать то, что не ломается. Будьте готовы к 2020 году», — сказал Спенс.

Напомним, что он попал в серьезное ДТП. «Феррари» Спенса перевернулась несколько раз, а он сам вылетел из машины и получил серьезные травмы.