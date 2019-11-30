«Был суперзвездой, но роли поменялись». Экс-тренер Головкина сделал прогноз на реванш Джошуа — Руис

Источник: AP 2019

Экс-наставник Геннадия Головкина считает, что победа и обрушившаяся после первого поединка слава плохо повлияли на Руиса.

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— Реванш Энди Руис — Энтони Джошуа, чего вы ожидаете?

— Я думаю, у (тренера) Мэнни Роблеса ключевая роль в этом бою. Если Мэнни сможет взять под контроль Энди и взять под контроль тренировочный режим, я думаю, у Энди будет хороший шанс, но я вижу сейчас, что роли поменялись. В первом бою Энтони Джошуа был суперзвездой в Англии. У него самолет, лимузин ток-шоу и все остальное. Он жил полной жизнью. Сейчас я вижу, что Джошуа сбросил семь-десять килограммов, выглядит стройным, упорно тренируется, и мы не видим всего того, что видели в прошлом. Зато мы видим, как уже Энди делает эти вещи. Если Энди сможет остепениться, а Мэнни Роблес проконтролирует это — у него будет хороший шанс. Но я по-прежнему думаю, что Джошуа побьет его.

— Многие говорят, что стилистически это плохой бой для Джошуа, потому что он не может справиться со скоростью.

— Мы видели Джошуа не в одном бою. Мы видели его бой с Поветкиным, который своего рода такой же боец, как Энди Руис. Но Джошуа задал ему адскую трепку. Джошуа не смог бы победить на Олимпиаде и стать чемпионом мира за 12−13 боев, если бы не мог драться. Это просто был вечер, который есть у любых бойцов. Ты надеешься, что это не случится в бою, а случится в зале, в спарринге. Подобное случилось в тот вечер с Джошуа. Энди сейчас нечего терять, но это совсем другой Энди. У него Rolls-Royce, у него новое поместье. Все эти вещи делают тебя мягким. Вот почему я говорю, что роль Мэнни Роблеса будет ключевой, по моему мнению.