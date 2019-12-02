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11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокляева обокрали после боя против Емельяненко

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев в Instagram рассказал, что после боксерского поединка против Александра Емельяненко у него пропали перчатки. Спортсмен попросил вернуть их в обмен на новые.

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Кокляев заметил, что ему нужны его «дедовские перчатки», которые кто-то забрал сразу после боя. «Новые будут гарантированы от нас и нашей команды», — пообещал пауэрлифтер.

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В ночь на субботу, 30 ноября Кокляев был нокаутирован Емельяненко. Боец смешанного стиля победил соперника за две минуты. После боя спортсмены пожали руки. Емельяненко извинился за быстрый поединок, а Кокляев захотел провести реванш по правилам MMA.

По итогам боя пауэрлифтер получил 500 тысяч рублей, а боец — миллион. Сертификаты спортсменам вручил представитель Федерации бокса России после поединка.

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