Тест на выживание. Поветкина ждет бой без права на провал

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Александр Поветкин, возможно, сейчас уже не является боксером из топ-5 в тяжелом весе, кем он однозначно был 4−5 лет назад, но остается в числе претендентов на очень серьезные бои. В субботу в Саудовской Аравии он может лишиться своего звездного статуса. Его соперником будет человек, чей уровень бокса пока значительно превосходит громкость имени — Майкл Хантер. Поражение будет означать для русского Витязя прощание с чемпионскими амбициями.

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Что, где, когда

Бой пройдет в Саудовской Аравии, в городе Эд-Диръия. Арена была построена аккурат к этому вечеру бокса и вмещает 10 тысяч зрителей. Место проведения боя только на первый взгляд кажется необычным, на самом деле арабы в последнее время покупают очень много большого спорта, и бокс такого уровня у них проходит не впервые. Поединок пройдет в андеркарде реванша Энтони Джошуа — Энди Руис. Титулов в бою Поветкина разыгрываться не будет, но победитель станет главным претендентом на чемпионские бои, а проигравший распрощается с такими амбициями. Начало встречи — в около 21:00 по Москве.

Кто такой Хантер

Американский боксер с хорошей любительской карьерой и неплохой профессиональной. Два с половиной года назад он дал отличный бой Александру Усику, став первым соперником украинца в США. Судьи тогда отдали Хантеру три раунда из 12, но в реальности бой был близким почти до самого конца.

Усику было реально тяжело. На тот момент это был главный тест в его карьере. У Хантера с тех пор соперников такого класса не было, но пару хороших побед можно найти. Над Сергеем Кузьминым, например. Россиянин считался неплохим проспектом с балансом 15−0, но Хантер его разобрал без вариантов. Фабио Мальдонадо, который нещадно избивал Федора Емельяненко, Хантер нокаутировал за полтора раунда. Так что уровень у американца есть.

Александр Поветкин во время одного из боев. | Источник: Reuters

Кто такой Поветкин

Русский Витязь — наш лучший тяжеловес десятилетия, экс-чемпион мира по версии WBA, правда чемпион «регулярный», а не «супер-чемпион». Основным поясом в то время владел Владимир Кличко, который и не дал Поветкину ничего сделать в очном поединке в Москве. В 2014—2015 годах Александр был на пике формы и одержал несколько эффектных досрочных побед над очень крепкими ребятами, вроде Карлоса Такама и Майка Переса.

Кульминацией супер-формы Поветкина должен был стать бой с Деонтеем Уайлдером в Москве в апреле 2016 года, но американец отказался лететь в столицу России из-за новостей о том, что наш спортсмен употреблял мельдоний. С тех пор карьера Александра была уже не такой яркой. Он одержал еще несколько не очень ярких побед и потерпел жесткое поражение от Энтони Джошуа в прошлом году. Сейчас Александр — ветеран с неплохой историей, чье время подходит к концу, но может еще затянуться на годик-другой. Бой с Хантером все решит.

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Майкл Хантер превосходит Поветкина в двух аспектах: в длине рук (202 сантиметра на 191) и возрасте (31 год против 40). Среди преимуществ Александра можно назвать опыт и нокаутирующий удар. Он у Витязя всегда был. Не такой, как у Уайлдера, но тоже приличный: Такам, Перес, Дэвид Прайс, Мануэль Чарр и еще несколько других двухметровых дядей знают, о чем идет речь. В лучшие годы Поветкин был быстрее, чем Хантер сейчас, но в декабре 2019 года диспозиция здесь уже немного другая. Американец, возможно, будет иметь преимущество.

Оба боксера предпочитают атаковать, доносить удары, а не бегать, но Поветкин изначально был немного агрессивнееРост — абсолютно одинаковый — 188 сантиметров. Защита — слабое место обоих, удары они пропускают в большом количестве, но не падают. Александр лишь раз за карьеру был нокаутирован (в бою с Джошуа), Хантер — ни разу. Хотя его и не бил никто с пушкой Поветкина. При всем уважении к Усику, сила удара — это то единственное, в чем он даже нынешнему Витязю уступает.

Прогноз

Все говорит о том, что бой будет примерно равным и пройдет всю дистанцию. В этом случае шансов на победу по очкам будет чуть больше у Хантера. За счет длинных рук он сможет большую часть боя удерживать Александра на джебе и набирать очки. При этом у Поветкина будут свои моменты, он наверняка сможет несколько раз зацепить Хантера в начале боя, пока бензина еще будет много. Но вторую половину поединка он с огромной долей вероятности отдаст более молодому оппоненту.

35-летний Поветкин не оставил бы Хантеру шансов и отправил бы его спать раунде в седьмом. Но 40-летний Поветкин отличается от себя самого лучших образов, поэтому в нокаут верится слабо.

Увы, наиболее вероятным сценарием видится победа американца единогласным решением судей в очень равном бою с обоюдными шансами. Счет может быть где-то 115:113, 116:112. Очень хочется ошибиться. Если Александр выиграет, его ждет еще несколько отличных денежных боев. Если проиграет, останется либо заканчивать, либо драться с малоизвестными ребятами без титульных перспектив.

Михаил Потапов