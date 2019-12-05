Тест на выживание. Поветкина ждет бой без права на провал
Майкл Хантер может закончить путь Александра в большом боксе.
Майкл Хантер может закончить путь Александра в большом боксе.
Александр Поветкин, возможно, сейчас уже не является боксером из топ-5 в тяжелом весе, кем он однозначно был 4−5 лет назад, но остается в числе претендентов на очень серьезные бои. В субботу в Саудовской Аравии он может лишиться своего звездного статуса. Его соперником будет человек, чей уровень бокса пока значительно превосходит громкость имени — Майкл Хантер. Поражение будет означать для русского Витязя прощание с чемпионскими амбициями.
Бой пройдет в Саудовской Аравии, в городе
Усику было реально тяжело. На тот момент это был главный тест в его карьере. У Хантера с тех пор соперников такого класса не было, но пару хороших побед можно найти. Над Сергеем Кузьминым, например. Россиянин считался неплохим проспектом с балансом 15−0, но Хантер его разобрал без вариантов. Фабио Мальдонадо, который нещадно избивал Федора Емельяненко, Хантер нокаутировал за полтора раунда. Так что уровень у американца есть.
Русский Витязь — наш лучший тяжеловес десятилетия,
Кульминацией
Майкл Хантер превосходит Поветкина в двух аспектах: в длине рук (202 сантиметра на 191) и возрасте (31 год против 40). Среди преимуществ Александра можно назвать опыт и нокаутирующий удар. Он у Витязя всегда был. Не такой, как у Уайлдера, но тоже приличный: Такам, Перес, Дэвид Прайс, Мануэль Чарр и еще несколько других двухметровых дядей знают, о чем идет речь. В лучшие годы Поветкин был быстрее, чем Хантер сейчас, но в декабре 2019 года диспозиция здесь уже немного другая. Американец, возможно, будет иметь преимущество.
Оба боксера предпочитают атаковать, доносить удары, а не бегать, но Поветкин изначально был немного агрессивнееРост — абсолютно одинаковый — 188 сантиметров. Защита — слабое место обоих, удары они пропускают в большом количестве, но не падают. Александр лишь раз за карьеру был нокаутирован (в бою с Джошуа), Хантер — ни разу. Хотя его и не бил никто с пушкой Поветкина. При всем уважении к Усику, сила удара — это то единственное, в чем он даже нынешнему Витязю уступает.
Все говорит о том, что бой будет примерно равным и пройдет всю дистанцию. В этом случае шансов на победу по очкам будет чуть больше у Хантера. За счет длинных рук он сможет большую часть боя удерживать Александра на джебе и набирать очки. При этом у Поветкина будут свои моменты, он наверняка сможет несколько раз зацепить Хантера в начале боя, пока бензина еще будет много. Но вторую половину поединка он с огромной долей вероятности отдаст более молодому оппоненту.
Увы, наиболее вероятным сценарием видится победа американца единогласным решением судей в очень равном бою с обоюдными шансами. Счет может быть
Михаил Потапов