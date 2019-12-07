Моуринью поделился мыслями о поединке Руиса и Джошуа

«Это единственный минус того, что я получил работу в “Тоттенхэме”. Не смогу там присутствовать. Я был приглашён туда принцем, но буду готовиться с командой к матчу с “Бернли”. Я не эксперт, просто люблю спорт. Мне очень нравится Энтони Джошуа, великий парень. Надеюсь, он выиграет, но это спорт и здесь можно проиграть. Посмотрим», — приводит слова Жозе Моуринью Goal.