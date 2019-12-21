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20:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в Красноярске победил Пейсара

КРАСНОЯРСК, 21 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов одержал победу над чехом Вацлавом Пейсаром.

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Источник: Спорт РИА Новости

Десятираундовый бой, прошедший в субботу в Красноярске в андеркарде поединка между россиянином Денисом Лебедевым и южноафриканцем Табисо Мчуну, завершился победой Кудряшова раздельным решением судей. Пейсар побывал в нокдауне в конце четвертого раунда.

Для Кудряшова эта победа стала 24-й (23-й — нокаутом) при трех поражениях. Для россиянина этот бой был первым после июньского поражения в Екатеринбурге от Илунги Макабу из Демократической Республики Конго. На счету Пейсара 14 побед (12 нокаутом) и девять поражений.

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